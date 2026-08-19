https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/unlu-borekciye-kayyum-atandi-1108101580.html

Ünlü börekçiye kayyum atandı

Ünlü börekçiye kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Kuytul yapılanmasıyla ilgili soruşturmada beş şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek isimli işletme de var. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T16:19+0300

2026-08-19T16:19+0300

2026-08-19T16:19+0300

türki̇ye

kayyum

alparslan kuytul

operasyon

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Kuyrulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada beş şirkete kayyum atandı.Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de yer alıyor.5 şirkete kayyum atandıAdana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı.Aynı soruşturmada beş şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.Levent Börek'in kaç şubesi var?Levent Börek'in geçmişi 1968 yılına dayanıyor. Adana merkezli şirket, son yıllarda bayilik sistemiyle şubeleşerek adını duyurdu. Ünlü börekçinin Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-yonetime-kayyum-atandi-1107844050.html

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kayyum, alparslan kuytul, operasyon