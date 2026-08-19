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Ünlü börekçiye kayyum atandı
Ünlü börekçiye kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Kuytul yapılanmasıyla ilgili soruşturmada beş şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek isimli işletme de var. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kuyrulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada beş şirkete kayyum atandı.Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de yer alıyor.5 şirkete kayyum atandıAdana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı.Aynı soruşturmada beş şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.Levent Börek'in kaç şubesi var?Levent Börek'in geçmişi 1968 yılına dayanıyor. Adana merkezli şirket, son yıllarda bayilik sistemiyle şubeleşerek adını duyurdu. Ünlü börekçinin Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi olduğu belirtiliyor.
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kayyum, alparslan kuytul, operasyon
kayyum, alparslan kuytul, operasyon

Ünlü börekçiye kayyum atandı

16:19 19.08.2026
börekçi
börekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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Kuytul yapılanmasıyla ilgili soruşturmada beş şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek isimli işletme de var.
Kuyrulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada beş şirkete kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de yer alıyor.

5 şirkete kayyum atandı

Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı.
Aynı soruşturmada beş şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.
Levent Börek'in dışında kayyum atanan diğer şirketler şöyle:
- Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Levent Börek'in kaç şubesi var?

Levent Börek'in geçmişi 1968 yılına dayanıyor. Adana merkezli şirket, son yıllarda bayilik sistemiyle şubeleşerek adını duyurdu. Ünlü börekçinin Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi olduğu belirtiliyor.
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