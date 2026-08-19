https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/tmo-duyurdu-ureticiden-ilk-kez-hashas-tohumu-alinacak-1108108036.html
TMO duyurdu: Üreticiden ilk kez haşhaş tohumu alınacak
TMO duyurdu: Üreticiden ilk kez haşhaş tohumu alınacak
Sputnik Türkiye
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), haşhaş üreticilerini desteklemek ve sektörde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 2026 alım döneminde haşhaş tohumunu da satın... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T23:25+0300
2026-08-19T23:25+0300
2026-08-19T23:25+0300
türki̇ye
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
türkiye
haşhaş
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım arazisi
tarım ürünü
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilk kez haşhaş kapsülünün yanı sıra haşhaş tohumu alımı gerçekleştirecek.Yapılan duyuruya göre, mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarının alım fiyatı kilogram başına 140 lira olarak belirlendi.Üreticiler, HÜBAS sisteminde beyan ettikleri tohum rengine göre, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar tohumu kuruma satabilecek. Haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden ise tohum alımı yapılmayacak.Eski mahsul haşhaş tohumları satın alınmayacak. Alımlarda rutubet için yüzde 9, toplam yabancı madde için yüzde 10, taş ve toprak gibi inorganik maddeler için yüzde 1, farklı renkli tohumlar için ise yüzde 3'e kadar fire oranı uygulanacak.Haşhaş tohumu teslimleri randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Üreticiler randevularını e-Devlet, TMO'nun internet sitesi veya randevu sistemi üzerinden online olarak, başmüdürlük, şube müdürlükleri ve sabit iş yerlerinden ise yüz yüze alabilecek.Ürünlerin randevu tarihinde TMO alım noktalarına teslim edilmesi gerekiyor. Belirlenen çuval şartlarına uygun teslimatlarda çuval bedeli olarak 15 lira ödenecek.TMO, satın aldığı ürünlerin bedellerini teslim tarihinden itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatıracak. Alınan haşhaş tohumları ise 1 Kasım'dan itibaren kilogramı 160 liradan satışa sunulacak.
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toprak mahsulleri ofisi (tmo), türkiye, haşhaş, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü
toprak mahsulleri ofisi (tmo), türkiye, haşhaş, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü
TMO duyurdu: Üreticiden ilk kez haşhaş tohumu alınacak
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), haşhaş üreticilerini desteklemek ve sektörde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 2026 alım döneminde haşhaş tohumunu da satın alacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilk kez haşhaş kapsülünün yanı sıra haşhaş tohumu alımı gerçekleştirecek.
Yapılan duyuruya göre, mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarının alım fiyatı kilogram başına 140 lira olarak belirlendi.
Üreticiler, HÜBAS sisteminde beyan ettikleri tohum rengine göre, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar tohumu kuruma satabilecek. Haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden ise tohum alımı yapılmayacak.
Eski mahsul haşhaş tohumları satın alınmayacak. Alımlarda rutubet için yüzde 9, toplam yabancı madde için yüzde 10, taş ve toprak gibi inorganik maddeler için yüzde 1, farklı renkli tohumlar için ise yüzde 3'e kadar fire oranı uygulanacak.
Haşhaş tohumu teslimleri randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Üreticiler randevularını e-Devlet, TMO'nun internet sitesi veya randevu sistemi üzerinden online olarak, başmüdürlük, şube müdürlükleri ve sabit iş yerlerinden ise yüz yüze alabilecek.
Ürünlerin randevu tarihinde TMO alım noktalarına teslim edilmesi gerekiyor. Belirlenen çuval şartlarına uygun teslimatlarda çuval bedeli olarak 15 lira ödenecek.
TMO, satın aldığı ürünlerin bedellerini teslim tarihinden itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatıracak. Alınan haşhaş tohumları ise 1 Kasım'dan itibaren kilogramı 160 liradan satışa sunulacak.