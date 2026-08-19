https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/serada-bitkileri-ilaclamislardi-otlari-temizleyen-24-isci-etkilendi-hastaneye-kaldirildi-1108100926.html
Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı
Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:09+0300
2026-08-19T16:09+0300
2026-08-19T16:09+0300
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afyonkarahisar
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ilaçlama
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Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.İlaçlama yapılmıştıMerkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.UMKE hastanesi kurulduOlay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/arastirma-pestisit-maruziyeti-als-riskini-yuzde-71e-kadar-artirabilir-1107845465.html
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afyonkarahisar, sera, ilaçlama
afyonkarahisar, sera, ilaçlama
Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi
Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.
Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.
Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.
Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.