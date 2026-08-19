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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/serada-bitkileri-ilaclamislardi-otlari-temizleyen-24-isci-etkilendi-hastaneye-kaldirildi-1108100926.html
Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı
Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:09+0300
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türki̇ye
afyonkarahisar
sera
ilaçlama
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Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.İlaçlama yapılmıştıMerkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.UMKE hastanesi kurulduOlay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/arastirma-pestisit-maruziyeti-als-riskini-yuzde-71e-kadar-artirabilir-1107845465.html
türki̇ye
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, sera, ilaçlama
afyonkarahisar, sera, ilaçlama

Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı

16:09 19.08.2026
sera
sera - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi
Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

İlaçlama yapılmıştı

Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.
Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.

UMKE hastanesi kuruldu

Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
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