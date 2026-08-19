https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/serada-bitkileri-ilaclamislardi-otlari-temizleyen-24-isci-etkilendi-hastaneye-kaldirildi-1108100926.html

Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı

Serada bitkileri ilaçlamışlardı: Otları temizleyen 24 işçi etkilendi, hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T16:09+0300

2026-08-19T16:09+0300

2026-08-19T16:09+0300

türki̇ye

afyonkarahisar

sera

ilaçlama

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Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.İlaçlama yapılmıştıMerkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.UMKE hastanesi kurulduOlay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/arastirma-pestisit-maruziyeti-als-riskini-yuzde-71e-kadar-artirabilir-1107845465.html

türki̇ye

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