Şeker operasyonunda Süleymancılar bağlantısı: Piyasayı kontrol eden dev şirketlerden biri

“Şeker sektöründe 25 şirketi kapsayan bir operasyon. 8 ilde çok sayıda şirket. Tabi bu operasyonun bir başka boyutu Süleymancılar tarikatına yönelik olarak başlatılan soruşturmaya paralel yürüdü. Süleymancılar tarikatının bünyesindeki yüzlerce şirkete el konuldu, yine idari kayyum atandı. Savcılık açıklamasında yüz milyarlarca liralık bir para trafiğinin olduğundan bahsedildi. Aynı şekilde İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada da yurt dışına yüz milyarı aşkın para transferi yapıldığı, para hareketlerinin MASAK tarafından incelendiği duyuruldu. Bu soruşturmanın akabinde de tutuklamalar geldi. Benzer şekilde Furkan Vakfı ve liderine bir operasyon ve orada da yine çok sayıda şirkete idari kayyumlar atandı. Türkiye’de özellikle cemaat ve tarikatların bu tür ekonomik ve ticari faaliyetler ile elde ettikleri olağanüstü kaynaklar; yurtlar, okullar, medya şirketleri, oteller, hastaneler, fabrikalar… Daha önce Türkiye Gülen cemaati ile ilgili bu konuda çok somut bir deneyim yaşamıştı. Gülen cemaati Bankalar, finans kurumlarına; yurt dışında yüzlerce okula, dershaneye, üniversitelere, tatil köylerine varıncaya kadar çok büyük bir ekonomik varlığı kontrol ediyordu. Aynı zamanda devlet içinde de yapılanmışlardı. Şimdi Süleymancılar tarikatının ekonomik varlıklarına yönelik bir operasyon yürüyor. Ama ana boyut şeker soruşturması olarak öne çıktı.

Burada da nişasta bazlı şekeri görüyoruz. Özellikle nişasta bazlı şeker Türkiye’de 2008-2010’dan sonra piyasaya giren, özellikle de obeziteye yol açtığı vurgulanan; doktorların, sağlıkçıların sık sık sağlıklı olmadığını, insan sağlığına zarar verdiğini dile getirdikleri yapay bir şeker türü. Şeker fabrikalarının özelleştirilmelerine yönelik 2012 yılından itibaren alınan kararlar ve 2018’den itibaren de bu özelleştirmelerin hızlandırılmasıyla Türkiye’de pancardan şeker üreten fabrikaların büyük bölümü özelleşti. Devletin şeker piyasasındaki payı azaldı ve çok ciddi bir ekonomik pay oluşmaya başladı. İşte Süleymancılar tarikatı kapsamında özellikle ŞMS Kopuz gıda bu piyasayı kontrol eden dev şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketler aynı zamanda uluslararası bağlantıları ve şekerli gıdalar endüstrisi ile ilgili olarak da endüstriyel yağ ithalatı ve ticaretinde de çok ciddi paya sahip.

Dolayısıyla Adalet Bakanlığı’nın, savcılığın açıklamasına baktığımızda naylon faturalar oluşturulduğu, yasalara aykırı birtakım işlemler yapıldığı, özellikle dahilde işleme rejimi olarak ekonomide önemli bir paya sahip olan bu sistemle yurt dışından ithal edilerek yurt içinde işlenip tekrar yurt dışına ihraç edilmek taahhüdü ile yapılan ithalatlarda ciddi usulsüzlükler ve vergi kaçakçılıklarının olduğu, devletin bu konuda çok büyük zarara uğratıldığı yönünde iddialar var. Gerekli adımlar için neden bu kadar gecikildiği de ayrıca sorgulanması gereken bir başka unsur.”