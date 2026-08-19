“Mekke Savunma Anlaşması Meclis’ten geçmeli, Suudi-Husi husumeti Türkiye’nin meselesi değil”

“Amerika’nın Mekke Savunma Anlaşması’nın içinde olduğunu düşünmek için daha az sebep var. Bu anlaşmanın Amerika’ya rağmen yapılıyor olma ihtimali daha ağır basıyor. Suudi Arabistan ile ABD’nin ayrım süreci dünden bugüne yaşanmadı. Türkiye’nin Amerika’ya ne kadar direnç gösterdiği de maliyetli bir sual. Mısır’ın katılmaması Amerika’nın işin içinde olmadığına dair başka bir gösterge. Mısır’ın katılmamasının temel sebebi Şarm El Şeyh Anlaşması’nı muğlak duruma düşürmek istemeyişi. İşin içinde Hindistan, Arap dünyasındaki liderlik vasfının geriye atılması, Gazze Anlaşması var. Mısırlı büyükelçilerin her biri farklı açıklamalarda bulundular. Marttan bu yana görüşmeler yapılıyor. Bir siyasi parti Mekke Savunma Anlaşması’nın içeriğinin bilinmemesiyle ilgili hükümete soru yöneltmişti. Marttan bu anlaşmaya kadar takip ettiğimiz dört toplantı oldu. Beş toplantı olduğu da söylendi. Bu toplantılar içinde dört ülkenin görüşmeleri vardı. Bunun içinde Mısır da vardı. Bunlara ‘Quattro Müzakereleri’ deniyordu. Bu müzakereler bir Helsinki süreci gibi bir süreci Amerika sonrası bölgede oluşturma yolunda ilerliyordu. Bu da alkışlanacak hususlar içeriyordu. İran’ın da buna katılıp katılmayacağı test edildi. İran ise katılacağını beyan etmişti. Bu yapı terk edilip üç ülke birdenbire koalisyon kurduğunu açıklamış oldu ancak bu işler birden olmuyor. Balkan Paktı’na göndermeler var. Bunların hepsinde Büyük Millet Meclisi devrede. Türk Anayasasına göre Meclis’in onayı olmadan bu tip bir anlaşma imzalanamıyor çünkü bu tip anlaşmalar taahhütler doğuruyor ve süreklilik taşıyor. ‘Bu iş ben iktidardayken yürüyecek sonraki iktidarlarda yürümeyecek’ denemez. Bunun Meclis’te irdelenmesi gerekir. Ülkenin çıkarları açısından da Meclis’in dahil olması lazım. Bu işin mali yönleri de var. Anayasa da bunu emrediyor. Dolayısıyla bu anlaşmanın bağlayıcı olması için Meclis’ten geçmesi lazım. Diğer ülkeler için de sorumluluklar var. Anlaşmada olması gereken pek çok madde yok. Erişebildiğimiz bir kişi, ‘Metin bilinçli olarak açıklanmıyor. Amaç stratejik belirsizliği yaratmaktır’ dedi. Buna ‘Strategic ambiguity’ deniyor. Bunun anlaşılabilir olduğunu da söyledi ancak bence değil çünkü anlaşmalar uluslararası bağlayıcı şeyler olduğu için içerik bakımından kalıplaşmıştır. Tehdit uyarısının kime karşı yapıldığının belirtilmesi lazım. Bu güvenlik anlaşmalarının olmazsa olmazıdır. Muhatap konvansiyonel mi nükleer güç mü örneğin? Bu gibi soruların cevapları eksik. Anlaşmanın kimseye karşı olmadığı belirtiliyor ve anlaşma yürürlüğe girmiş gibi beyanlarda bulunuluyor.”