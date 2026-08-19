https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/guney-kore-abd-tatbikatinda-sure-kisaltildi-iki-taraftan-da-yetkililer-haberdar-degildi-1108090793.html

Güney Kore-ABD tatbikatında süre kısaltıldı: 'İki taraftan da yetkililer haberdar değildi'

Güney Kore-ABD tatbikatında süre kısaltıldı: 'İki taraftan da yetkililer haberdar değildi'

Sputnik Türkiye

Güney Kore ve ABD’nin ortak düzenlediği Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının süresi 6 gün kısaltıldı. Güney Kore, hem ABD'li hem de Güney Kore'li yetkililerin... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T05:34+0300

2026-08-19T05:34+0300

2026-08-19T05:34+0300

dünya

abd

donald trump

washington

güney kore genelkurmay başkanlığı

ulchi özgürlük kalkanı

güney kore

kuzey kore

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072234989_0:12:561:328_1920x0_80_0_0_068668094847a0efd651e5a96044d626.png

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) askeri tatbikatının süresinin beş güne indirildiğini duyurdu.Tatbikatların başlangıç tarihi 17 Ağustos olarak korunurken, daha önce 27 Ağustos’ta sona ermesi planlanan askeri faaliyetlerin 21 Ağustos’ta tamamlanacağı bildirildi.Seul ve Washington karardan önceden haberdar değildiGüney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun da parlamentoda yaptığı açıklamada, Güney Koreli ve ABD’li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ortak askeri tatbikatların azaltılmasına yönelik kararından önceden haberdar olmadığını söyledi:

washington

güney kore

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, washington, güney kore genelkurmay başkanlığı, ulchi özgürlük kalkanı , güney kore, kuzey kore