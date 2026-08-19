https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/guney-kore-abd-tatbikatinda-sure-kisaltildi-iki-taraftan-da-yetkililer-haberdar-degildi-1108090793.html
Güney Kore-ABD tatbikatında süre kısaltıldı: 'İki taraftan da yetkililer haberdar değildi'
Güney Kore-ABD tatbikatında süre kısaltıldı: 'İki taraftan da yetkililer haberdar değildi'
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Güney Kore ve ABD’nin ortak düzenlediği Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının süresi 6 gün kısaltıldı. Güney Kore, hem ABD'li hem de Güney Kore'li yetkililerin... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T05:34+0300
2026-08-19T05:34+0300
2026-08-19T05:34+0300
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abd
donald trump
washington
güney kore genelkurmay başkanlığı
ulchi özgürlük kalkanı
güney kore
kuzey kore
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) askeri tatbikatının süresinin beş güne indirildiğini duyurdu.Tatbikatların başlangıç tarihi 17 Ağustos olarak korunurken, daha önce 27 Ağustos’ta sona ermesi planlanan askeri faaliyetlerin 21 Ağustos’ta tamamlanacağı bildirildi.Seul ve Washington karardan önceden haberdar değildiGüney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun da parlamentoda yaptığı açıklamada, Güney Koreli ve ABD’li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ortak askeri tatbikatların azaltılmasına yönelik kararından önceden haberdar olmadığını söyledi:
washington
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abd, donald trump, washington, güney kore genelkurmay başkanlığı, ulchi özgürlük kalkanı , güney kore, kuzey kore
abd, donald trump, washington, güney kore genelkurmay başkanlığı, ulchi özgürlük kalkanı , güney kore, kuzey kore
Güney Kore-ABD tatbikatında süre kısaltıldı: 'İki taraftan da yetkililer haberdar değildi'
Güney Kore ve ABD’nin ortak düzenlediği Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının süresi 6 gün kısaltıldı. Güney Kore, hem ABD'li hem de Güney Kore'li yetkililerin bu karardan önceden haberdar olmadıklarını açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) askeri tatbikatının süresinin beş güne indirildiğini duyurdu.
Tatbikatların başlangıç tarihi 17 Ağustos olarak korunurken, daha önce 27 Ağustos’ta sona ermesi planlanan askeri faaliyetlerin 21 Ağustos’ta tamamlanacağı bildirildi.
Seul ve Washington karardan önceden haberdar değildi
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun da parlamentoda yaptığı açıklamada, Güney Koreli ve ABD’li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ortak askeri tatbikatların azaltılmasına yönelik kararından önceden haberdar olmadığını söyledi:
Hükümet yetkililerimiz ve ABD hükümet yetkilileri elbette bundan önceden haberdar değildi.