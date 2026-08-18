Yer Bilimci Perinçek uyardı: ‘Batı Marmara kritik, Yedisu Fayı her an kırılabilir’

“Marmara’daki büyük deprem Marmara’nın batısında olacak. Bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi. Tekirdağ’ın güneyinde Marmara Adası ile Tekirdağ arasında oldu ve iki tane peş peşe deprem yaşadık. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz. İkinci bir neden: Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Bunların hepsi Batı Marmara’nın daha tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Biz yer bilimci olarak görüş bildirirken birtakım verilere dayanmalıyız. İşte 1766 depremlerini o nedenle örnek gösteriyorum. Son 5 yılda, 2 ayda, 1 ayda Marmara’da ne oluyor? Bunlara baktığımızda Batı Marmara’nın daha fazla hareketli olduğunu görüyorum. Batı Marmara Şarköy’e doğru kırılamıyor, orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramayınca güneye; Çanakkale, Erdek ve Bandırma’ya doğru yöneliyor. Bunu çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla şu anda Batı Marmara ve Çanakkale en kritik yerlerden.

Batı Marmara’da 7.5’luk bir deprem olduğunda tabii İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az bina yıkılacak, biraz daha az can kaybımız olacak. Ama Çanakkale-Biga-Bayramiç-Çan’da alüvyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Marmara’da veya Biga’da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum.

Özetle; Marmara etrafındaki kentler etkilenecek. Bursa, Balıkesir de etkilenecek. Ama umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır. Marmara’da keşke hemen deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Bize bir 5 yıl versin, İstanbul’da biraz daha kentsel dönüşüm sorununu çözelim. Ondan sonra olsun, enerji daha fazla birikmesin. Ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. 7-7.5’luk depremin enerjisini küçük depremler boşaltmaz. Belki 100 bin tane 2’lik deprem olsa boşaltabilir, ama öyle bir şey de olmuyor. Biz zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü tamamlayalım ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.”