https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yer-bilimci-perincek-uyardi-bati-marmara-kritik-yedisu-fayi-her-an-kirilabilir-1108085421.html
Yer Bilimci Perinçek uyardı: ‘Batı Marmara kritik, Yedisu Fayı her an kırılabilir’
Yer Bilimci Perinçek uyardı: ‘Batı Marmara kritik, Yedisu Fayı her an kırılabilir’
Sputnik Türkiye
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara’da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale’ye dikkat çekti... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T18:55+0300
2026-08-18T18:55+0300
2026-08-18T18:55+0300
ankara farki
radyo
çanakkale
balıkesir
deprem
olası istanbul depremi
i̇stanbul
fay hattı
yedisu fayı
hakkari
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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında Marmara’da olası bir depremin konumunu, İstanbul ve Çanakkale üzerinde yaratabileceği etkileri yorumladı ve Türkiye’de deprem bakımından riskli alanları sıraladı.‘Marmara’daki büyük deprem batıda olacak’Perinçek, 1766 depremleri ve bölgedeki sismik hareketliliğe işaret ederek Batı Marmara ve Çanakkale’nin en kritik bölgeler olduğunu kaydetti. Olası büyük depremde Çanakkale’nin alüvyon zemini nedeniyle ağır zarar görebileceğini belirten Perinçek, kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı:‘Yedisu Fayı her an büyük deprem üretebilir’Perinçek, Bingöl’deki Yedisu Fayı’nın büyük deprem üretme riski taşıdığını belirterek Balıkesir, Isparta-Burdur ve Hakkari-Yüksekova-Şemdinli hattında da deprem riski konusunda uyarıda bulundu:
çanakkale
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İsmet Özçelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, çanakkale, balıkesir, deprem, olası istanbul depremi, i̇stanbul, fay hattı, yedisu fayı, hakkari, jeoloji, doğan perinçek
radyo, çanakkale, balıkesir, deprem, olası istanbul depremi, i̇stanbul, fay hattı, yedisu fayı, hakkari, jeoloji, doğan perinçek
Yer Bilimci Perinçek uyardı: ‘Batı Marmara kritik, Yedisu Fayı her an kırılabilir’
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara’da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale’ye dikkat çekti. Yedisu Fayı için de uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta-Burdur ve Hakkari-Yüksekova-Şemdinli hattındaki deprem riskine de işaret etti.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında Marmara’da olası bir depremin konumunu, İstanbul ve Çanakkale üzerinde yaratabileceği etkileri yorumladı ve Türkiye’de deprem bakımından riskli alanları sıraladı.
‘Marmara’daki büyük deprem batıda olacak’
Perinçek, 1766 depremleri ve bölgedeki sismik hareketliliğe işaret ederek Batı Marmara ve Çanakkale’nin en kritik bölgeler olduğunu kaydetti. Olası büyük depremde Çanakkale’nin alüvyon zemini nedeniyle ağır zarar görebileceğini belirten Perinçek, kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı:
“Marmara’daki büyük deprem Marmara’nın batısında olacak. Bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi. Tekirdağ’ın güneyinde Marmara Adası ile Tekirdağ arasında oldu ve iki tane peş peşe deprem yaşadık. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz. İkinci bir neden: Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Bunların hepsi Batı Marmara’nın daha tehlikeli olduğunu gösteriyor.
Biz yer bilimci olarak görüş bildirirken birtakım verilere dayanmalıyız. İşte 1766 depremlerini o nedenle örnek gösteriyorum. Son 5 yılda, 2 ayda, 1 ayda Marmara’da ne oluyor? Bunlara baktığımızda Batı Marmara’nın daha fazla hareketli olduğunu görüyorum. Batı Marmara Şarköy’e doğru kırılamıyor, orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramayınca güneye; Çanakkale, Erdek ve Bandırma’ya doğru yöneliyor. Bunu çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla şu anda Batı Marmara ve Çanakkale en kritik yerlerden.
Batı Marmara’da 7.5’luk bir deprem olduğunda tabii İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az bina yıkılacak, biraz daha az can kaybımız olacak. Ama Çanakkale-Biga-Bayramiç-Çan’da alüvyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Marmara’da veya Biga’da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum.
Özetle; Marmara etrafındaki kentler etkilenecek. Bursa, Balıkesir de etkilenecek. Ama umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır. Marmara’da keşke hemen deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Bize bir 5 yıl versin, İstanbul’da biraz daha kentsel dönüşüm sorununu çözelim. Ondan sonra olsun, enerji daha fazla birikmesin. Ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. 7-7.5’luk depremin enerjisini küçük depremler boşaltmaz. Belki 100 bin tane 2’lik deprem olsa boşaltabilir, ama öyle bir şey de olmuyor. Biz zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü tamamlayalım ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.”
‘Yedisu Fayı her an büyük deprem üretebilir’
Perinçek, Bingöl’deki Yedisu Fayı’nın büyük deprem üretme riski taşıdığını belirterek Balıkesir, Isparta-Burdur ve Hakkari-Yüksekova-Şemdinli hattında da deprem riski konusunda uyarıda bulundu:
“Bingöl civarında Yedisu Fayı var. Yani Kiğı’nın biraz daha Kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir, büyük deprem yaratabilir. Balıkesir’i sizin yayınınızda uyarmıştım ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı’da deprem oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur’da bir endişem var. Hakkari-Yüksekova-Şemdinli hattında endişem var. Yüksekova ve Şemdinli Fayı’nı bizzat ben orayı adlandırdım. O fay uzun zamandır suskun. Devamında İran’da Piranşah Fayı var, burası da suskun. Bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı; Yüksekova ve Şemdinli’de yıkım olabilir.”