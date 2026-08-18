https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/saglikli-beslenmenin-gunluk-maliyeti-1651-lirayi-asti-1108081981.html
"Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1651 lirayı aştı"
"Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1651 lirayı aştı"
Sputnik Türkiye
BES-AR’ın ağustos ayı verilerini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda açlık sınırının 49 bin 556 liraya, yoksulluk sınırının ise 122... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T15:33+0300
2026-08-18T15:33+0300
2026-08-18T15:33+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) açlık yoksulluk verilerine yönelik aktarımlar yaptı. Açlık sınırının bir yılda yüzde 36 arttığını belirten Aslan, “BES-AR'ın araştırmasına göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ağustos ayı için 49 bin 556 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 122 bin 117 lira oldu” dedi.Açlık sınırının yıllık bazda yüzde 36,03, yoksulluk sınırının ise yıllık bazda yüzde 37,77 artış gösterdiğini aktaran Aslan, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırının ise 122 bin 117 liraya kadar yükseldiğini ifade etti."Emekçiler 3-5 kişi yaşamak zorunda kalıyor"Tek bir bekâr çalışanın yaşam maliyetinin 78 bin 223 lira yükseldiğini kaydeden Aslan, BES-AR’ın verilerindeki bulgulardan yola çıkarak sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin 1651 lirayı geçtiğini söyledi.Bu yılki asgari ücretin de açlık sınırının altında kaldığını belirten Aslan, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kaldığı bulgusunu da paylaştı. Aslan, “Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor” dedi.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo
radyo sputnik, radyo, radyo
"Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1651 lirayı aştı"
BES-AR’ın ağustos ayı verilerini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda açlık sınırının 49 bin 556 liraya, yoksulluk sınırının ise 122 bin 117 liraya yükseldiğini söyledi. Aslan, artan yaşam maliyetleri ve kira yüküne dikkat çekti.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) açlık yoksulluk verilerine yönelik aktarımlar yaptı. Açlık sınırının bir yılda yüzde 36 arttığını belirten Aslan, “BES-AR'ın araştırmasına göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ağustos ayı için 49 bin 556 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 122 bin 117 lira oldu” dedi.
Açlık sınırının yıllık bazda yüzde 36,03, yoksulluk sınırının ise yıllık bazda yüzde 37,77 artış gösterdiğini aktaran Aslan, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırının ise 122 bin 117 liraya kadar yükseldiğini ifade etti.
"Emekçiler 3-5 kişi yaşamak zorunda kalıyor"
Tek bir bekâr çalışanın yaşam maliyetinin 78 bin 223 lira yükseldiğini kaydeden Aslan, BES-AR’ın verilerindeki bulgulardan yola çıkarak sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin 1651 lirayı geçtiğini söyledi.
Bu yılki asgari ücretin de açlık sınırının altında kaldığını belirten Aslan, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kaldığı bulgusunu da paylaştı. Aslan, “Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor” dedi.