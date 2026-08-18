https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/menderes-belediyesinde-devir-teslim-toreni-asuman-sen-goreve-basladi-1108086512.html
Menderes Belediyesi'nde devir teslim töreni: Asuman Şen göreve başladı
Menderes Belediyesi'nde devir teslim töreni: Asuman Şen göreve başladı
Sputnik Türkiye
AK Parti'den Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Asuman Şen, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T20:32+0300
2026-08-18T20:32+0300
2026-08-18T20:32+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
menderes
siyasi parti
siyaset
seçim
seçim yasası
seçim sonuçları
yerel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108086351_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_8f2bf82b4b47a054a908e3a4bfa417d7.jpg
Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, görevi birinci başkan vekili olarak görev yapan Şirzat Peker'den devraldı.Görev değişiminin ardından Şen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/menderes-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108054635.html
menderes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108086351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7454657d7b606180b4a8c1bc9949415d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, menderes, siyasi parti, siyaset, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
ak parti, menderes, siyasi parti, siyaset, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
Menderes Belediyesi'nde devir teslim töreni: Asuman Şen göreve başladı
AK Parti'den Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Asuman Şen, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.
Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, görevi birinci başkan vekili olarak görev yapan Şirzat Peker'den devraldı.
Görev değişiminin ardından Şen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.