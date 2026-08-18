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Menderes Belediyesi'nde devir teslim töreni: Asuman Şen göreve başladı
Menderes Belediyesi'nde devir teslim töreni: Asuman Şen göreve başladı
Sputnik Türkiye
AK Parti'den Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Asuman Şen, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, görevi birinci başkan vekili olarak görev yapan Şirzat Peker'den devraldı.Görev değişiminin ardından Şen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/menderes-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108054635.html
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ak parti, menderes, siyasi parti, siyaset, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim

Menderes Belediyesi'nde devir teslim töreni: Asuman Şen göreve başladı

20:32 18.08.2026
© AA / AK Parti İzmir İl BaşkanlığıMenderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen göreve başladı
Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen göreve başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA / AK Parti İzmir İl Başkanlığı
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AK Parti'den Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Asuman Şen, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.
Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, görevi birinci başkan vekili olarak görev yapan Şirzat Peker'den devraldı.
Görev değişiminin ardından Şen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.
Menderes Belediyesine yönelik soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti
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