https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/malul-sayilmayanlara-da-aylik-hakki-kimler-yararlanacak-basvuru-ne-zaman-1108071742.html

Malul sayılmayanlara da aylık hakkı: Kimler yararlanacak, başvuru ne zaman?

Malul sayılmayanlara da aylık hakkı: Kimler yararlanacak, başvuru ne zaman?

Sputnik Türkiye

Terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan bazı asker, polis, MİT mensubu ve güvenlik korucularına aylık bağlanmasının önü açıldı. 7594... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T11:03+0300

2026-08-18T11:03+0300

2026-08-18T11:03+0300

ekonomi̇

mi̇t

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

jandarma genel komutanlığı

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18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7594 sayılı Kanun ile terörle mücadele görevi sırasında yaralanmasına rağmen mevcut kurallara göre malul sayılmayan bazı personele aylık bağlanabilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.Düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan askeri personel, MİT mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personel ve güvenlik korucuları yer alıyor. Er ve erbaşlar da düzenlemeden yararlanabilecek.İlgili madde 1 Eylül 2026’dan itibaren geçerli olacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlere başvuru için 1 yıllık süre tanınacak.Hangi yaralanmalar aylık hakkı kapsamında?Düzenleme, terör eylemleri sırasında meydana gelen ve hafif nitelikte olmayan bazı yaralanmaları kapsıyor.Mermi, şarapnel, mayın, el yapımı patlayıcı, havan, roket ve el bombası gibi mühimmatların neden olduğu yaralanmalar düzenleme kapsamında değerlendirilecek.Terör örgütü mensuplarının kesici, delici veya benzeri yakın muharebe saldırıları sonucu meydana gelen yaralanmalar da kapsamda bulunuyor.Yaralanmanın kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı sağlık kurulu raporuyla belirlenecek.Kimler düzenlemeden yararlanabilecek?Kanunda belirtilen koşulları karşılamaları halinde düzenlemeden;yararlanabilecek.Başvuru için 1 yıl süre tanındıDüzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içerisinde başvuru yapması gerekecek.Başvurular, olayın meydana geldiği tarihte kişinin görev yaptığı kuruma yapılacak. Ardından yaralanmanın kanun kapsamında olup olmadığı değerlendirilecek.Uygun görülen kişiler, gerekli sağlık raporlarının düzenlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastanelere sevk edilecek.Bu kapsamda hazırlanacak sağlık raporlarından ücret alınmayacak.Aylık ne zaman bağlanacak?Yaralanmasının gerekli şartları taşıdığı sağlık raporuyla tespit edilen kişilere başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık bağlanacak.Aylık ödemesi, kişinin ilgili kuruma yaptığı başvuruyu takip eden ayın başından itibaren başlayacak.Kanunda aylığın hesaplanmasında 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması esas alınıyor.Sonradan malul sayılanların aylığı kesilecekYeni düzenleme kapsamında aylık almaya başlayan ancak daha sonra yaralanması nedeniyle malul olduğuna karar verilen kişiler için farklı hükümler uygulanacak.Bu kişilere maluliyet durumlarına göre ilgili hükümler kapsamında işlem yapılacak ve yeni düzenleme çerçevesinde daha önce bağlanan aylık kesilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/tercih-sonuclari-aciklandi-devlet-universiteleri-yuzde-100e-yakin-doldu-1108070077.html

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mi̇t, türk silahlı kuvvetleri (tsk), jandarma genel komutanlığı