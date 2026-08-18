https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kuduz-cikti-hizla-onlem-alindi-bir-bolge-karantinada-1108071568.html

Kuduz çıktı, hızla önlem alındı: Bir bölge karantinada

Kuduz çıktı, hızla önlem alındı: Bir bölge karantinada

Sputnik Türkiye

Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T11:01+0300

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kuduz

ardahan

karantina

büyükbaş

hayvancılık

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Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı.Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.Kuduz çıktı, itlaf edildiYapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan itlaf edildi.İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/diyarbakirda-3-yasindaki-cocukta-kuduz-virusu-cikti-hastaneye-kaldirildi-1108015369.html

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kuduz, ardahan, karantina, büyükbaş, hayvancılık