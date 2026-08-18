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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kuduz-cikti-hizla-onlem-alindi-bir-bolge-karantinada-1108071568.html
Kuduz çıktı, hızla önlem alındı: Bir bölge karantinada
Kuduz çıktı, hızla önlem alındı: Bir bölge karantinada
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Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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ardahan
karantina
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hayvancılık
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Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı.Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.Kuduz çıktı, itlaf edildiYapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan itlaf edildi.İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/diyarbakirda-3-yasindaki-cocukta-kuduz-virusu-cikti-hastaneye-kaldirildi-1108015369.html
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kuduz, ardahan, karantina, büyükbaş, hayvancılık
kuduz, ardahan, karantina, büyükbaş, hayvancılık

Kuduz çıktı, hızla önlem alındı: Bir bölge karantinada

11:01 18.08.2026 (güncellendi: 11:02 18.08.2026)
© POLAT TAHA ÖZTÜRK-AW316245Mavi dil
Mavi dil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© POLAT TAHA ÖZTÜRK-AW316245
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Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı.
Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Kuduz çıktı, itlaf edildi

Yapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan itlaf edildi.
İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
Kuduz karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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