https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kaan-arslan-suleymancilara-yonelik-sorusturma-derinlesecek-1108074737.html

Kaan Arslan: Süleymancılara yönelik soruşturma derinleşecek

Kaan Arslan: Süleymancılara yönelik soruşturma derinleşecek

Sputnik Türkiye

Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Süleymancılara ve cemaatin lideri Alihan Kuriş'e yönelik operasyonun... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:28+0300

2026-08-18T12:28+0300

2026-08-18T12:28+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo sputnik

radyo

radyo

türkiye

haberler

alihan kuriş

arif ahmet denizolgun

ceyhun bozkurt

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg

Arslan, soruşturmanın yalnızca mevcut gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı kalmayacağını, yabancı istihbarat bağlantıları ve gizli haberleşme ağı iddialarının da araştırılacağını öne sürdü.Arslan, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cemaat içerisinde devlet karşıtı olmayan ve mevcut yönetime muhalif olan kişilerle ilgili hassasiyet gösterdiğini belirtti. Süleymancıların 2016'dan bu yana Alihan Kuriş tarafından yönetildiğini ifade eden Arslan, cemaatin geçmişine ilişkin tartışmalı olayların da soruşturma kapsamında gündeme geldiğini söyledi.Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Bölgenin Kalbi programında şunları söyledi:“Alihan Kuriş'in başa geçişi tartışmalı”Arslan, Süleymancıların önceki liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmanın da önem taşıdığını söyledi. Denizolgun'un 15 Temmuz'dan kısa süre sonra şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirten Arslan, olayla ilgili çeşitli soru işaretlerinin bulunduğunu savundu.Arslan, yıllar sonra ortaya çıkan bir bağlantının Denizolgun'un ölümüne ilişkin soru işaretlerini artırdığını öne sürdü. Geçen yıl FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerden birinin Denizolgun'un otopsisine giren isimlerden biri olduğunu belirten Arslan, bu kişinin aynı zamanda Süleymancı yapılanmayla bağlantılı olduğunu iddia etti.“Yeni dünya düzeninin değil, yeni güvenlik mimarisinin kuruluşuna tanıklık ediyoruz"Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te gazeteci Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi programında dünyada değişen güvenlik mimarisini değerlendirdi. Kılıç, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistemin ve güvenlik düzeninin dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, ülkelerin artık kendi güvenliklerini sağlamak için bölgesel ittifaklara yöneldiğini söyledi.Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumların son dönemde yaşanan krizlerde etkisiz kaldığını savunan Kılıç, İran-İsrail savaşı sonrasında bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini dış güçlere emanet edemeyeceklerini gördüğünü ifade etti. Kılıç, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının da bu yeni yaklaşımın önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayımlanan Bölgenin Kalbi programında şunları söyledi:Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumların işlevinin tartışmaya açıldığını belirten Kılıç, İran-İsrail savaşının da bölgesel güvenlik açısından yeni bir tablo ortaya çıkardığını söyledi.Kılıç, İran-İsrail savaşında bölgedeki ülkelerin ABD'nin güvenlik garantilerine ilişkin beklentilerinin karşılanmadığını savundu.Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının önem kazandığını belirten Kılıç, anlaşmanın yalnızca askeri dayanışmadan ibaret olmadığını söyledi.

ankara

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, alihan kuriş, arif ahmet denizolgun, ceyhun bozkurt, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, i̇ran, aydınlık gazetesi, aydınlık (gazete), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi