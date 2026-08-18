ABD-Çin arasında yapay zeka yarışı kızışıyor

“Amerika müttefiklerine yapay zeka yarışında taraf seçmelerini söyledi. Çip üretimi, bulut alt yapısı, kritik mineraller, veri merkezleri artık aynı stratejik paketin parçaları olarak ele alınmaya başlandı. Amerika’nın hedefi müttefiklerini Amerikan teknoloji ekosistemine daha sıkı bağlamak. Bu yaklaşım ülkeleri giderek daha zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktı, Çin tercihiyle. Amerika bunu yapıp ayda 20 dolara verirken Çin 7 dolara size veriyor. Çin teknik olarak haklı, hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Ama Amerika çirkinleşmeye başladı, yapay zekasını kullanmayanlara ‘Benim Amerikan mallarımdan faydalanamazsın’ dedi. Peki Çin, Amerika’yı bu kadar korkutacak ne yapıyor? Çin’in Qwen diye bir yapay zekası var. İndirmeleri 3 milyarı geçmiş. Çin’in yapay zeka yarışında kapalı modellerle ilerlemediğini gösteriyor. Amerika’nın paketi kapalı model, içinde ne var, nereye gidiyor, bilgiler paylaşılıyor mu muamma. İnsanlar da açık modeli tercih ediyor, kodları görebiliyor. Çin bu nedenle açık model geliştiriyor.”