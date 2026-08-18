https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/abd-cin-arasinda-yapay-zeka-yarisi-kizisiyor-1108068350.html
ABD-Çin arasında yapay zeka yarışı kızışıyor
ABD-Çin arasında yapay zeka yarışı kızışıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında konu başlıklarından biri, Amerika ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı oldu. Ayan, Çin’in yapay... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T09:33+0300
2026-08-18T09:33+0300
2026-08-18T09:33+0300
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ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabeti giderek kızışıyor. Teknoloji yarışında iki ülkenin yaklaşımı ise birbirinden farklılaşıyor. ABD, müttefiklerini kendi teknoloji ekosistemine dahil etmeye çalışırken, Çin açık kaynaklı yapay zeka modelleriyle küresel kullanıcı sayısını artırıyor. Gazeteci Serhat Ayan, Çin’in yapay zeka hamlesini ve ABD’nin rekabette attığı son adımları değerlendirdi.Ayan, şöyle anlattı:
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, amerika, abd, çin, yapay zeka, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, amerika, abd, çin, yapay zeka, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇
ABD-Çin arasında yapay zeka yarışı kızışıyor
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında konu başlıklarından biri, Amerika ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı oldu. Ayan, Çin’in yapay zekasının 3 milyar indirmeyi aştığını, Amerika’nın ise çirkinleşmeye başladığını söyledi.
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabeti giderek kızışıyor. Teknoloji yarışında iki ülkenin yaklaşımı ise birbirinden farklılaşıyor.
ABD, müttefiklerini kendi teknoloji ekosistemine dahil etmeye çalışırken, Çin açık kaynaklı yapay zeka modelleriyle küresel kullanıcı sayısını artırıyor. Gazeteci Serhat Ayan, Çin’in yapay zeka hamlesini ve ABD’nin rekabette attığı son adımları değerlendirdi.
“Amerika müttefiklerine yapay zeka yarışında taraf seçmelerini söyledi. Çip üretimi, bulut alt yapısı, kritik mineraller, veri merkezleri artık aynı stratejik paketin parçaları olarak ele alınmaya başlandı. Amerika’nın hedefi müttefiklerini Amerikan teknoloji ekosistemine daha sıkı bağlamak. Bu yaklaşım ülkeleri giderek daha zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktı, Çin tercihiyle. Amerika bunu yapıp ayda 20 dolara verirken Çin 7 dolara size veriyor. Çin teknik olarak haklı, hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Ama Amerika çirkinleşmeye başladı, yapay zekasını kullanmayanlara ‘Benim Amerikan mallarımdan faydalanamazsın’ dedi. Peki Çin, Amerika’yı bu kadar korkutacak ne yapıyor? Çin’in Qwen diye bir yapay zekası var. İndirmeleri 3 milyarı geçmiş. Çin’in yapay zeka yarışında kapalı modellerle ilerlemediğini gösteriyor. Amerika’nın paketi kapalı model, içinde ne var, nereye gidiyor, bilgiler paylaşılıyor mu muamma. İnsanlar da açık modeli tercih ediyor, kodları görebiliyor. Çin bu nedenle açık model geliştiriyor.”