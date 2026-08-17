https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/suleymancilarin-kacirdigi-100-milyar-tl-bin-okula-350-yurda-denk-1108056748.html

“Süleymancıların kaçırdığı 100 milyar TL, bin okula 350 yurda denk”

“Süleymancıların kaçırdığı 100 milyar TL, bin okula 350 yurda denk”

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Gazeteci Fethi Yılmaz, Süleymancıların yurt dışına kaçırdığı para ile bin okul, 350 yurt yapılabileceği... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T15:33+0300

2026-08-17T15:33+0300

2026-08-17T15:33+0300

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Cemaatin yöneticileri tarafından yurt dışına kaçırıldığı belirtilen 100 milyar TL’nin karşılığını aktaran Yılmaz, “Bu parayla yaklaşık üç Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edilebiliyor. Bin tane okul, 350 öğrenci yurdu yapılabiliyor” dedi. 100 milyar TL’nin, 100 bin emeklinin üç yıl altı aylık maaşına tekabül ettiğini söyleyen Yılmaz, yine bu parayla 30 kilometrelik modern bir metro yapılabildiği bilgisini verdi. Yılmaz, altın karşılığının ise 15 ton olduğunu söyledi.İlgili soruşturma raporlarında operasyonun, 2016’da Alihan Kuriş’in liderliğine kadar dayandığını belirten Yılmaz, cemaatin 157 ülkede örgütlü olduğu bilgisini paylaştı. Yılmaz, “Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş bağlantılı Yılmaz Kimya genel merkezinin otoparkında 206 külçe altın ele geçirildi. 1 adet kamera kayıt cihazı ve üç ruhsatsız silah bulundu. Ele geçirilenlerin toplamı 1 milyar 403 milyon 782 bin lira. Alihan Kuriş’in evinin kasasında üç milyon dolar değerinde çek, 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu” dedi.“Süleymancıların Köln’deki temel atma törenine belediye başkanı katıldı”Süleymancıların, Almanya’nın Köln şehrindeki 17 dönüm arazi üstüne kurulu yapının 70 milyon Euro değerinde olduğunu söyleyen Yılmaz, “Almanya Süleymancılara kamu arazisi tahsis etti ve hatta temel atma törenine Köln Belediye Başkanı katıldı” ifadelerini kullandı.Süleymancıların dönemin siyasileriyle yakın ilişkiler kurduğunu ve milletvekilliği yaptığını belirten Yılmaz, “1980 darbesinden sonra Süleyman Demirel’i terk ettiler. 1983’te ise Turgut Özal ile ilişki kurup ANAP ile hareket ettiler” diye konuştu. Yılmaz, Fatih Süleyman Denizolgun’un ulaştırma bakanlığı yaptığı bilgisini de verdi.

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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