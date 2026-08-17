https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/israilin-araliksiz-bombardimanlarina-maruz-kalan-filistinli-ciftciler-tek-istedigimiz-huzurlu-bir-1108060348.html
İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler: Tek istediğimiz huzurlu bir hayat yaşamak
İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler: Tek istediğimiz huzurlu bir hayat yaşamak
Sputnik Türkiye
Filistinli çiftçiler, İsrail'in sürekli sürdürdüğü hava saldırıları yüzünden hayat tehdidi ile karşı karşıya kalmalarına rağmen, ayırıcı 'sarı hat' boyunca... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T19:03+0300
2026-08-17T19:03+0300
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Bu insanlar, bombardıman altında kalma riskini göze alarak, ailelerine ekmek götürebilmek için her karış toprak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Sputnik, bölgedeki durum ve her gün karşılaşmak zorunda kaldıkları zorluklar hakkında Filistinli çiftçilerle konuştu.
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İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler
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İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler
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vi̇deo, filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail, ortadoğu, çiftçilik, видео
vi̇deo, filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail, ortadoğu, çiftçilik, видео
İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler: Tek istediğimiz huzurlu bir hayat yaşamak
Filistinli çiftçiler, İsrail'in sürekli sürdürdüğü hava saldırıları yüzünden hayat tehdidi ile karşı karşıya kalmalarına rağmen, ayırıcı 'sarı hat' boyunca bulunan arazileri işliyor.
Bu insanlar, bombardıman altında kalma riskini göze alarak, ailelerine ekmek götürebilmek için her karış toprak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Sputnik, bölgedeki durum ve her gün karşılaşmak zorunda kaldıkları zorluklar hakkında Filistinli çiftçilerle konuştu.