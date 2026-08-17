https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/israilin-araliksiz-bombardimanlarina-maruz-kalan-filistinli-ciftciler-tek-istedigimiz-huzurlu-bir-1108060348.html

İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler: Tek istediğimiz huzurlu bir hayat yaşamak

İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler: Tek istediğimiz huzurlu bir hayat yaşamak

Sputnik Türkiye

Filistinli çiftçiler, İsrail'in sürekli sürdürdüğü hava saldırıları yüzünden hayat tehdidi ile karşı karşıya kalmalarına rağmen, ayırıcı 'sarı hat' boyunca... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

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Bu insanlar, bombardıman altında kalma riskini göze alarak, ailelerine ekmek götürebilmek için her karış toprak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Sputnik, bölgedeki durum ve her gün karşılaşmak zorunda kaldıkları zorluklar hakkında Filistinli çiftçilerle konuştu.

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İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler Sputnik Türkiye İsrail'in aralıksız bombardımanlarına maruz kalan Filistinli çiftçiler 2026-08-17T19:03+0300 true PT1M57S

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vi̇deo, filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail, ortadoğu, çiftçilik, видео