https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/iranin-abd-askeri-uslerine-yonelik-saldirilari--1108059730.html

İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları

İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları

Sputnik Türkiye

İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı 28 Şubat 2026 tarihli operasyonun başlangıcından bu yana, İran İslam... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

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Amerikan medyasının haberine göre, sekiz ülkedeki en az 20 ABD bağlantılı askeri tesis hasar gördü. Iran'ın saldırıları, özellikle Bahreyn'deki NSA Bahreyn Üssü, Irak ve Suriye'deki ABD varlıkları ile Basra Körfezi'ndeki askeri tesisleri hedef aldı. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde

i̇ran

bahreyn

irak

suriye

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i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, hava üssü, bahreyn, irak, suriye, vi̇deo, видео