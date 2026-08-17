https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/iranin-abd-askeri-uslerine-yonelik-saldirilari--1108059730.html
İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları
İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları
Sputnik Türkiye
İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı 28 Şubat 2026 tarihli operasyonun başlangıcından bu yana, İran İslam... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T19:06+0300
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Amerikan medyasının haberine göre, sekiz ülkedeki en az 20 ABD bağlantılı askeri tesis hasar gördü. Iran'ın saldırıları, özellikle Bahreyn'deki NSA Bahreyn Üssü, Irak ve Suriye'deki ABD varlıkları ile Basra Körfezi'ndeki askeri tesisleri hedef aldı. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde
i̇ran
bahreyn
irak
suriye
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İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları
Sputnik Türkiye
İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları
2026-08-17T19:06+0300
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i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, hava üssü, bahreyn, irak, suriye, vi̇deo, видео
i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, hava üssü, bahreyn, irak, suriye, vi̇deo, видео
İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları
İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırıları ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı 28 Şubat 2026 tarihli operasyonun başlangıcından bu yana, İran İslam Cumhuriyeti, füze ve insansız hava araçlarıyla Ortadoğu'daki hedeflere iki binden fazla saldırı düzenledi.
Amerikan medyasının haberine göre, sekiz ülkedeki en az 20 ABD bağlantılı askeri tesis hasar gördü. Iran'ın saldırıları, özellikle Bahreyn'deki NSA Bahreyn Üssü, Irak ve Suriye'deki ABD varlıkları ile Basra Körfezi'ndeki askeri tesisleri hedef aldı. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde