https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hem-afrika-hem-basra-kokenli-sicak-hava-dalgasi-geliyor-36-dereceyi-bulacak-sicakliklar-icin-akom-1108052133.html

Hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgası geliyor: 36 dereceyi bulacak sıcaklıklar için AKOM gün vererek uyardı

Hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgası geliyor: 36 dereceyi bulacak sıcaklıklar için AKOM gün vererek uyardı

Sputnik Türkiye

İstanbul başta olmak üzere Türkiye, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar İstanbul'da perşembe günü 36 dereceye kadar... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T12:38+0300

2026-08-17T12:38+0300

2026-08-17T12:38+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Sıcak havanın 7-10 günlük dönemde etkili olması beklenirken perşembe günü İstanbul'da sıcaklıkların 36 dereceyi bulması bekleniyor.AKOM'dan sıcak hava uyarısıAKOM'un raporuna hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı bildirildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artışa geçerek perşembe gününe kadar 34-36°C aralığına yükseleceği öngörülüyor. 17 Ağustos Pazartesi günü (bugün) kentte nem oranının %40-75 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise sert (10-30 km/s) esmesi tahmin ediliyor.İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?Bugün kentte herhangi bir yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığının 23°C seviyesinde olduğu aktarıldı. Ayrıca gün içinde sıcaklıkların sabah 23°C, öğle 29°C, akşam 22°C ve gece 20°C olacağı belirtildi. AKOM'un yayımladığı haftalık tabloya göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağış beklenmiyor.Haftanın sıcaklık tablosu şu şekilde:18 Ağustos Salı: Havanın açık, sıcaklıkların en düşük 21°C, en yüksek 31°C olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.19 Ağustos Çarşamba: Havanın açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 33°C arasını göstereceği tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.20 Ağustos Perşembe: Havanın açık, sıcaklıkların ise 24°C ile 35°C arasında olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.21 Ağustos Cuma: Havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların 23°C ile 32°C aralığında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.22 Ağustos Cumartesi: Havanın az bulutlu ve açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 32°C arasını göstereceği öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.23 Ağustos Pazar: Havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların 23°C ile 34°C arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

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