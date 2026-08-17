Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hem-afrika-hem-basra-kokenli-sicak-hava-dalgasi-geliyor-36-dereceyi-bulacak-sicakliklar-icin-akom-1108052133.html
Hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgası geliyor: 36 dereceyi bulacak sıcaklıklar için AKOM gün vererek uyardı
Hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgası geliyor: 36 dereceyi bulacak sıcaklıklar için AKOM gün vererek uyardı
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere Türkiye, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar İstanbul'da perşembe günü 36 dereceye kadar... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T12:38+0300
2026-08-17T12:38+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
sıcaklık
yüksek sıcaklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/01/1074237427_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_c76177b58d1f4c2c933e7e1f06e8718b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Sıcak havanın 7-10 günlük dönemde etkili olması beklenirken perşembe günü İstanbul'da sıcaklıkların 36 dereceyi bulması bekleniyor.AKOM'dan sıcak hava uyarısıAKOM'un raporuna hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı bildirildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artışa geçerek perşembe gününe kadar 34-36°C aralığına yükseleceği öngörülüyor. 17 Ağustos Pazartesi günü (bugün) kentte nem oranının %40-75 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise sert (10-30 km/s) esmesi tahmin ediliyor.İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?Bugün kentte herhangi bir yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığının 23°C seviyesinde olduğu aktarıldı. Ayrıca gün içinde sıcaklıkların sabah 23°C, öğle 29°C, akşam 22°C ve gece 20°C olacağı belirtildi. AKOM'un yayımladığı haftalık tabloya göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağış beklenmiyor.Haftanın sıcaklık tablosu şu şekilde:18 Ağustos Salı: Havanın açık, sıcaklıkların en düşük 21°C, en yüksek 31°C olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.19 Ağustos Çarşamba: Havanın açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 33°C arasını göstereceği tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.20 Ağustos Perşembe: Havanın açık, sıcaklıkların ise 24°C ile 35°C arasında olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.21 Ağustos Cuma: Havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların 23°C ile 32°C aralığında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.22 Ağustos Cumartesi: Havanın az bulutlu ve açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 32°C arasını göstereceği öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.23 Ağustos Pazar: Havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların 23°C ile 34°C arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-yuzde-50nin-altina-dustu-1108013560.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/01/1074237427_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c61c6ac8627a6184a4628a9825b00f93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, i̇stanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, sıcaklık, yüksek sıcaklık
akom, i̇stanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, sıcaklık, yüksek sıcaklık

Hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgası geliyor: 36 dereceyi bulacak sıcaklıklar için AKOM gün vererek uyardı

12:38 17.08.2026
© AA / Kadir Kemal Beharİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Kadir Kemal Behar
Abone ol
İstanbul başta olmak üzere Türkiye, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar İstanbul'da perşembe günü 36 dereceye kadar yükselecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Sıcak havanın 7-10 günlük dönemde etkili olması beklenirken perşembe günü İstanbul'da sıcaklıkların 36 dereceyi bulması bekleniyor.

AKOM'dan sıcak hava uyarısı

AKOM'un raporuna hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı bildirildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artışa geçerek perşembe gününe kadar 34-36°C aralığına yükseleceği öngörülüyor. 17 Ağustos Pazartesi günü (bugün) kentte nem oranının %40-75 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise sert (10-30 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

Bugün kentte herhangi bir yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığının 23°C seviyesinde olduğu aktarıldı. Ayrıca gün içinde sıcaklıkların sabah 23°C, öğle 29°C, akşam 22°C ve gece 20°C olacağı belirtildi. AKOM'un yayımladığı haftalık tabloya göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağış beklenmiyor.
Haftanın sıcaklık tablosu şu şekilde:
18 Ağustos Salı: Havanın açık, sıcaklıkların en düşük 21°C, en yüksek 31°C olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.
19 Ağustos Çarşamba: Havanın açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 33°C arasını göstereceği tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.
20 Ağustos Perşembe: Havanın açık, sıcaklıkların ise 24°C ile 35°C arasında olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.
21 Ağustos Cuma: Havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların 23°C ile 32°C aralığında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
22 Ağustos Cumartesi: Havanın az bulutlu ve açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 32°C arasını göstereceği öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.
23 Ağustos Pazar: Havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların 23°C ile 34°C arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 50'nin altına düştü
14 Ağustos, 15:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала