https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ersin-bayramkaya-insan-bazen-kendini-bulabilmek-icin-kaybolmak-zorunda-kaliyor-1108048842.html

Ersin Bayramkaya: İnsan bazen kendini bulabilmek için kaybolmak zorunda kalıyor

Ersin Bayramkaya: İnsan bazen kendini bulabilmek için kaybolmak zorunda kalıyor

Sputnik Türkiye

Psikoterapist ve yazar Ersin Bayramkaya, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Bayramkaya, Hayatı Anlamak İçin Bir Yer adlı kitabı... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

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Kitabında kesin bir "hayatın anlamı" tanımı yapmak yerine insanı kendi sorularının peşinden gitmeye davet eden Bayramkaya, ziyaret ettiği 14 tarihi deniz fenerini de insanın iç dünyasındaki farklı meselelerle ilişkilendirdi. Deniz fenerlerini psikoterapiyle özdeşleştiren Bayramkaya, terapistin yolu kişinin yerine yürüyemeyeceğini, yalnızca karanlıkta yönü görmesine yardımcı olabileceğini söyledi.'İnsan bazen kendini bulabilmek için kaybolmak zorunda kalıyor'Kaybolmayı bir başarısızlık değil, insanın kendisiyle yeniden karşılaşabileceği bir deneyim olarak ele aldığını belirten Bayramkaya şöyle konuştu:'Çocukluk bugün de içimizde yaşamaya devam ediyor'Çocukluğun yalnızca geçmişte kalmış bir dönem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Bayramkaya, çocuklukta kurulan ilişki biçimlerinin yetişkinlikte de etkisini sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:'Büyümek sadece yaş almak değil, sorumluluk alabilmek'Yetişkinlikte geçmişte yaşananları kabul etmenin yanı sıra kişinin kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramkaya şöyle konuştu:'Duygular çözülüp bitirilecek şeyler değil'Öfke, üzüntü, korku ve kaygı gibi duyguların ortadan kaldırılması gereken sorunlar olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bayramkaya, duyguların insanın yaşadığı deneyimi anlamasına yardımcı olan birer pusula olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:'İlişkinin içerisinde kendimiz olmaya devam etmeliyiz'Sağlıklı bir ilişkinin iki insanın bireyselliğini kaybetmesi anlamına gelmediğini belirten Bayramkaya, ilişkilerde karşı tarafı değiştirmeye çalışmak yerine iki ayrı kişinin ortak bir alan kurabilmesinin önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:'Yas bitmiyor, zamanla değişiyor ve dönüşüyor'İnsanın hayatı boyunca farklı biçimlerde kayıplarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Bayramkaya, yasın sona erdirilmesi gereken bir süreç değil, zamanla biçim değiştiren bir deneyim olduğunu belirterek şöyle konuştu:

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