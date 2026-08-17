Erdinç Akkoyunlu: Toplum büyük felaketlerle birlikte değişiyor

"Bir roman yazmaya karar verdiğinizde öncelikle hikâyenin ne olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Benden önce Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında bir okurun hayatı boyunca okuyacağı o kadar harika romanlar yazıldı ki ben kendi egomu tatmin etmek için duygularımı ve düşüncelerimi yazarsam bu bir yere varmaz. Bunun mutlaka bir altyapısının olması gerekiyor. Şakir orada bizim insanımızın ortalama davranış biçimini ifade eden bir karakter. Ama etrafında dönem gereği o kadar fazla kötü insan var ki, iyiler de ona bir şekilde zarar veriyor. Aslında bugün yaşadıklarımızdan, bugünkü sosyolojiden çok da farklı olmayan bir iklim bizi karşılıyor. Şakir hayatını ölümün, yoksulluğun ve yalnızlığın içinde geçiriyor. Hapishaneden çıktığında kendi şehrinde bile bir yabancıya dönüşüyor. Dolayısıyla onun hikâyesi sadece geçmişte işlediği suçla değil, insan kalmaya çalışmasıyla da ilgili."