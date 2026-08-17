Ahmet Hakan: En başından beri Alihan Kuriş’in güven veren biri olmadığını düşünüyordum

"Elimde herhangi bir veri yoktu. Buna rağmen ta en başından beri Alihan Kuriş’in güven veren biri olmadığını düşünüyordum. Bir hissiyattı bu. Bir içgüdüydü. “Süleymancılar ayrıdır, Alihan Kuriş çetesi ayrıdır” deniliyor ya. Alihan Kuriş için nümayiş yapan, direnişe geçen, sokaklara dökülen Süleymancıların varlığı, bu yaklaşımı epey sarsmış durumda. Çünkü tabandaki bu hareketlenme... Alihan Kuriş Çetesi’nin o kadar da tabansız olmadığını kanıtlıyor. Alihan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torununun oğlu. Kendisini en sert şekilde eleştiren Fatih Süleyman Denizolgun da Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu. O zaman hükmü verelim: Bu kavga, biraz da iki uzak kuzenin kavgası."