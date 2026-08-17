Ahmet Hakan: En başından beri Alihan Kuriş’in güven veren biri olmadığını düşünüyordum
© FotoğrafAlihan Kuriş
© Fotoğraf
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Ahmet Hakan Alihan Kuriş soruşturmasını değerlendirdi ve 'Alihan Kuriş’in güven veren biri olmadığını düşünüyordum.' dedi.
Ahmet Hakan Alihan Kuriş soruşturmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı ve başından beri 'Kuriş'in güvenilir biri olmadığını düşünüyorum' dedi.
© Dilhan Türker YıldızAlihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
© Dilhan Türker Yıldız
Ahmet Hakan Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
"Elimde herhangi bir veri yoktu. Buna rağmen ta en başından beri Alihan Kuriş’in güven veren biri olmadığını düşünüyordum. Bir hissiyattı bu. Bir içgüdüydü. “Süleymancılar ayrıdır, Alihan Kuriş çetesi ayrıdır” deniliyor ya. Alihan Kuriş için nümayiş yapan, direnişe geçen, sokaklara dökülen Süleymancıların varlığı, bu yaklaşımı epey sarsmış durumda. Çünkü tabandaki bu hareketlenme... Alihan Kuriş Çetesi’nin o kadar da tabansız olmadığını kanıtlıyor. Alihan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torununun oğlu. Kendisini en sert şekilde eleştiren Fatih Süleyman Denizolgun da Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu. O zaman hükmü verelim: Bu kavga, biraz da iki uzak kuzenin kavgası."
© AAAlihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
© AA
'Almanya devleti, bir cemaatin sırtını sıvazlıyorsa bir duracaksın'
Ahmet Hakan Almanya'ya da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve sebebini açıkladı:
Almanya’nın göbeğine kocaman bir külliye inşa etmiş Süleymancılar. Ben onu bunu bilmem. Almanya devleti, bir cemaatin sırtını sıvazlıyorsa... Orada bir duracaksın. Çünkü mutlaka alengirli bir iş vardır orada. Tapular, mallar, mülkler, dolarlar ve en son dün ortaya dökülen 200 kilo altın. Alihan Kuriş Çetesi’ne yönelik aramalarda ortaya dökülen bu dünya malının kaynağı nedir? Kuran eğitimine kendini adamış bir cemaat lideri, bu malları mülkleri, bu kilo kilo altınları nasıl edinmiş olabilir?
© AAAlihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
© AA