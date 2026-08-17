6 Şubat depremlerinin ardından adalet arayışı: “8 yıl sonra gelen adalet, bizler için adalet mi?”

“İlk 7 ay süresince müteahhit ve yapı denetim görevlisi şüpheli konumunda tutuklandı. Ancak henüz soruşturma tamamlanmadığı, bir iddianame yazılmadığı için tekrardan bıraktılar. Benim soruşturmamın bitmesi yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Bir yılı aşkın süredir gelmeyen bilirkişi raporlarını biz söylüyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Daha sonra dava sürecim başladı. Altı duruşma geçti. Sürekli eksik evrak tamamladı heyet. Orijinal evrakları tamamlamak istediğini sürekli söyledi bize. Oysa ki soruşturma aşamasında zaten savcılığın yaptığı odur. O 6 duruşma boşa geçen duruşmalardı. Platformumuzda ailelerle mücadele ediyoruz. 99 yılındaki yargılamalar sonrasında ne elde ettik? Hiçbir şey elde etmemişiz ki biz 6 Şubat’ta böyle bir felaketle karşılaştık. Ortalama 15 yıl ceza alıyor müteahhit ve bu insanların infaz kanununa göre yatarı zaten 1 bölü 2’den 7 yılı aşmıyor. Kamu görevlilerinin cezaları aşağı yukarı 6 ile 10 yıl arasında değişiyor. Tabii istisnalar da var, 22 yıl alan kamu görevlileri de var. Ama ortalama 6 ile 10 arasında değişiyor. Hâlâ yerel mahkemelerde süren çok sayıda davamız var. Bizim takip edebildiğimiz 17-18 tane de Yargıtay’da var. Bugün 3,5 yıl geçti aradan. 6 ay sonra 4. yıl olacak. Bunun aşamalarını tamamlayıp kesinleşmesi demek bir 4 yıl daha olacak demektir. 8 yıl. 8 yıl sonra gelen adalet bizler için adalet mi ya da neleri değiştirecek? Biz bu 8 yıl içerisinde tekrardan deprem görüyoruz. 2-4 yıl içerisinde gördük, İstanbul’da geçen yıl deprem oldu. İlk giden ne oldu? İletişim ağı koptu ilk. Evet, ciddi bir zarar almadık ama bu almayacağımız anlamına gelmiyor. Ya da o insanların çok iyi iş çıkardığı anlamına gelmiyor. İnsanlar sokakta kendi çadırlarıyla durdular ve ne yapacaklarını bilemediler. Güvenli bir süreç işledi mi? Hayır. Bunlar hepsi birer örnek bizler için. Deprem öncesi kaçanları gördük ama süreçte hâlâ kaçanlar var. Cezalarının kesinleşeceğini fark ettikleri zamanlar kaçıyorlar. Halk olarak yaşananları unutturmamamız lazım. Dördüncü yıla geldik, konteynerlerin, geçici yaşam alanlarının süresi çoktan doldu. Bu insanların yaşanabilir alanlara geçiyor olması lazım. Ama maalesef gösterilenle sürecin işletilmesi aynı değil, birbirini tutmuyor. Bize hesap verecek olan devlettir. Ne müteahhittir ne yapı denetimidir. Neden böyle diyorum? Çünkü ben herhangi bir binayı bugün satın aldığımda bana oranın oturulup oturulmayacağının iznini veren devlettir. Devletin bir kurumudur. O oraya oturabilirsin belgesini bana veriyorsa ben zaten güvenerek otururum. 6 Şubat’ta da bunlar yaşandı. Herkes oturduğu binanın güvenli olduğunu düşünüyor. Çünkü bir devlet kurumu onaylamıştı. Ama geldiğimiz noktada sanki sorun sadece müteahhit ve yapı denetimdeymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yarın ben depremde öldüğümde ya da depremde enkaz altında kaldığımda devlet beni gelip kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Kurtarmayacak. 6 Şubat’ta bunu gördük. O yüzden bunu sorgulatması gerekiyor. Çünkü sadece enkaz altında ölmedik biz. Depremden çıktık. Enkazdan çıktık. Hastane yıkıldığı için, tedavi alamadığı için ölen insanlarımız oldu. Onun dışında kurtarılmadığı için ölen insanlarımız oldu. Hipotermiden ölen insanlarımız oldu. Bunlar hep o anda bu insanların kurtarılmamasından dolayı öldü. Deprem etkilemedi bu insanları.”