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İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İş insanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.
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türkiye, iş insanı, kahve, filtre kahve , kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve dünyası
türkiye, iş insanı, kahve, filtre kahve , kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve dünyası

İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

21:46 16.08.2026
© Fotoğraf : İsmail Gülle sosyal medyaİş insanı Birol Altınkılıç ve oğlu Kaan Altınkılıç
İş insanı Birol Altınkılıç ve oğlu Kaan Altınkılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© Fotoğraf : İsmail Gülle sosyal medya
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İş insanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.
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