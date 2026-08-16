https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/is-insani-birol-altinkilic-hayatini-kaybetti-1108043139.html
İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İş insanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T21:46+0300
2026-08-16T21:46+0300
2026-08-16T21:46+0300
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Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200307/forbes-turkiye-en-zengin-isimlerin-listesini-acikladi-1041551224.html
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türkiye, iş insanı, kahve, filtre kahve , kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve dünyası
türkiye, iş insanı, kahve, filtre kahve , kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve dünyası
İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
İş insanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.