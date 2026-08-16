https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/is-insani-birol-altinkilic-hayatini-kaybetti-1108043139.html

İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İş insanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

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Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.

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türkiye, iş insanı, kahve, filtre kahve , kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve dünyası