https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/turkiyeye-iade-edilmisti-organize-suc-orgutu-elebasi-serkan-kurtulus-tutuklandi-1108033483.html

Türkiye'ye iade edilmişti: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Türkiye'ye iade edilmişti: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T21:23+0300

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Türkiye'de işlediği "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu 33 suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Kurtuluş, iade işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.Kurtuluş, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılında hazırlanan ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilk ifadesi alındı.Serkan Kurtuluş, yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşadığını, mevcut davaya ilişkin 6 yıl 2 ay Arjantin, 8 ay da Gürcistan'da tutuklu kaldığını, suçlamalar ve dava konusundan bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.Türkiye'deki ceza kanunlarına göre tutukluluk süresinin 5 yılı geçemeyeceğini savunan Kurtuluş, "Ben bu dosya kapsamında toplamda 7 yıl yurt dışında az önce belirttiğim ülkelerde tutuklu kaldım. Tutukluluk sürem de göz önünde bulundurularak sizlerden tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut delil durumu, üzerine atılı suçlamalar ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.Mahkeme heyeti de sanığın soruşturma aşamasından bu yana kaçak olmasını, suçu işlediğine dair kuvvetli olgular bulunmasını da göz önüne alarak tutuklanmasına karar verdi.Türkiye'de işlediği "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş'uniade süreci sonuçlanmış, Interpol Europol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen süreç sonunda Arjantin makamlarından teslim alınan Kurtuluş, görevli Türk ekibinin refakatinde THY'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten kalkan ve Brezilya'nın Sao Paulo kentine uğrayan TK16 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirilmişti.Beraberindeki ekip tarafından İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edilen Kurtuluş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürülmüş, Kurtuluş buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.Öte yandan, Arjantin makamlarından Türk ekibi tarafından teslim alınan suç örgütü elebaşısının, uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba olduğuna ilişkin bağırdığı, Kurtuluş'un uçağın boşaltılmasını sağlama çabaları sonuçsuz kalarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmasıyla iade sürecine devam edilmişti.Arjantin'e sığınma talebinde bulunmuştuİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de takip ettiği Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol Europol Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlanmasıyla başlamış, çalışmalar sonucunda Interpol kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş'un, 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'e sığınma talebinde bulunan Kurtuluş'un, talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iadesi uzun süre gerçekleştirilememişti.Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevi de yapan Kurtuluş'un Arjantin makamlarınca Türkiye'ye iadesinin onaylanmasının ardından Interpol Europol Daire Başkanlığı harekete geçmiş ve Kurtuluş'unTürkiye'ye getirilmesi için uluslararası koordinasyon başlatılmıştı.Ne olmuştu?İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığı ve Türkiye'ye iade edildiği belirtilmişti.Açıklamada, Kurtuluş'un "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından arandığı ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/alihan-kuris-cikar-amacli-suc-orgutu-sorusturmasinda-supheli-para-trafigi-66-milyar-lirayi-asan-1108033119.html

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türkiye, serkan kurtuluş, mustafa çiftçi, arjantin, i̇stanbul, interpol