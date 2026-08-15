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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/kafkasyanin-efsanesi-turkiyeye-geliyor-kabardinka-istanbul-ve-ankarada-sahne-alacak-1108026604.html
Kafkasya’nın efsanesi Türkiye’ye geliyor: Kabardinka, İstanbul ve Ankara’da sahne alacak
Kafkasya’nın efsanesi Türkiye’ye geliyor: Kabardinka, İstanbul ve Ankara’da sahne alacak
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Rusya'nın dünyaca ünlü Kabardinka Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu, Kafkas Çerkes Derneği’nin davetiyle Eylül ayında sanatseverlerle buluşmaya... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kafkas halk danslarının en köklü ve saygın temsilcilerinden biri olan Kabardinka Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara’da sahne alacak. 1933 yılında Kafkasya’nın kalbi Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te kurulan köklü topluluk, geleneksel Çerkes kültürünü tüm ihtişamıyla sahneye taşıyacak.Tarihin ve asaletin sahnedeki izdüşümüSıradan bir dans grubunun ötesinde, devlet tarafından verilen en yüksek sanatsal statü olan 'Akademik' unvanını taşıyan Kabardinka, Çerkes halk danslarını aslına sadık kalarak kusursuz bir mükemmellikle icra ediyor. Gösteriler, sadece birer dans performansından ziyade Çerkes etiğini, tarihini ve asaletini anlatan muazzam birer 'dans tiyatrosu' niteliği taşıyor.Topluluğun repertuvarında, Kafkas halkının fiziksel gücünü, yaşam tarzını, iç dünyasını ve halkın zarafetini yansıtan özgün koreografiler yer alıyor. Savaşçı ruhu simgeleyen dinamik erkek figürleri, kadınların zarif ve asil duruşlarıyla harmanlanıyor. Sahnedeki tüm göz alıcı kostümler, tarihi Çerkes giysilerinin aslına uygun kopyalarından oluşurken erkeklerin kalpak, gümüş kemer ile kadınların el işçiliği gümüş ve altın kakmalı elbiseleri izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Bu büyüleyici gösterilere canlı Kafkas akordeonu ve coşkulu davul ritimleri eşlik ediyor.Kafkas kültürünün en saf, en profesyonel ve en görkemli halini canlı izlemek isteyenler için kaçırılmayacak bu tarihi buluşmanın takvimi şöyle:📍12 Eylül: İstanbul – Bostancı Gösteri Merkezi📍13 Eylül: Ankara – Nazım Hikmet Kültür Merkezi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/uzayda-yeni-bir-kozmik-cisim-kesfedildi-kara-delik-yildizi-1107965044.html
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ankara, kafkasya, kafkas, nazım hikmet kültür merkezi, sanat, kültür & sanat, rusya, kabardey-balkar
ankara, kafkasya, kafkas, nazım hikmet kültür merkezi, sanat, kültür & sanat, rusya, kabardey-balkar

Kafkasya’nın efsanesi Türkiye’ye geliyor: Kabardinka, İstanbul ve Ankara’da sahne alacak

11:48 15.08.2026
Kabardinka Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu
Kabardinka Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
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Rusya'nın dünyaca ünlü Kabardinka Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu, Kafkas Çerkes Derneği’nin davetiyle Eylül ayında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Asırlık bir kültürü sahneye taşıyan topluluk, büyüleyici gösterileriyle Türkiye’deki izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Kafkas halk danslarının en köklü ve saygın temsilcilerinden biri olan Kabardinka Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara’da sahne alacak.

1933 yılında Kafkasya’nın kalbi Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te kurulan köklü topluluk, geleneksel Çerkes kültürünü tüm ihtişamıyla sahneye taşıyacak.

Tarihin ve asaletin sahnedeki izdüşümü

Sıradan bir dans grubunun ötesinde, devlet tarafından verilen en yüksek sanatsal statü olan 'Akademik' unvanını taşıyan Kabardinka, Çerkes halk danslarını aslına sadık kalarak kusursuz bir mükemmellikle icra ediyor.

Gösteriler, sadece birer dans performansından ziyade Çerkes etiğini, tarihini ve asaletini anlatan muazzam birer 'dans tiyatrosu' niteliği taşıyor.

Topluluğun repertuvarında, Kafkas halkının fiziksel gücünü, yaşam tarzını, iç dünyasını ve halkın zarafetini yansıtan özgün koreografiler yer alıyor. Savaşçı ruhu simgeleyen dinamik erkek figürleri, kadınların zarif ve asil duruşlarıyla harmanlanıyor. Sahnedeki tüm göz alıcı kostümler, tarihi Çerkes giysilerinin aslına uygun kopyalarından oluşurken erkeklerin kalpak, gümüş kemer ile kadınların el işçiliği gümüş ve altın kakmalı elbiseleri izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Bu büyüleyici gösterilere canlı Kafkas akordeonu ve coşkulu davul ritimleri eşlik ediyor.

Kafkas kültürünün en saf, en profesyonel ve en görkemli halini canlı izlemek isteyenler için kaçırılmayacak bu tarihi buluşmanın takvimi şöyle:

📍12 Eylül: İstanbul – Bostancı Gösteri Merkezi

📍13 Eylül: Ankara – Nazım Hikmet Kültür Merkezi
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