https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ak-partinin-25-yil-vizyon-belgesi-aciklandi-1108021748.html

AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi açıklandı

AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi açıklandı

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. 71 sayfalık çalışmanın ön sözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T00:11+0300

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AK Parti'nin 25. vizyon belgesi, partinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlama programında paylaşıldı.Önsözde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin gücünü milletten aldığını belirterek, yeni vizyonun partinin gelecek 25 yılına ilişkin yol haritası olduğunu ifade etti. Belgede Türkiye’nin küresel alanda daha etkin hale gelmesi, yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm, hukuk ve yargı, güçlü aile, gençlik, kadın ve yeşil dönüşüm gibi başlıklara yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/cumhurbaskani-erdogan-25-yas-gunumuz-kutlu-olsun-1108019787.html

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ak parti, vizyon, siyasi parti, siyaset gündemi, siyaset, siyasi partiler kanunu