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AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi açıklandı
AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi açıklandı
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. 71 sayfalık çalışmanın ön sözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T00:11+0300
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AK Parti'nin 25. vizyon belgesi, partinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlama programında paylaşıldı.Önsözde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin gücünü milletten aldığını belirterek, yeni vizyonun partinin gelecek 25 yılına ilişkin yol haritası olduğunu ifade etti. Belgede Türkiye’nin küresel alanda daha etkin hale gelmesi, yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm, hukuk ve yargı, güçlü aile, gençlik, kadın ve yeşil dönüşüm gibi başlıklara yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/cumhurbaskani-erdogan-25-yas-gunumuz-kutlu-olsun-1108019787.html
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ak parti, vizyon, siyasi parti, siyaset gündemi, siyaset, siyasi partiler kanunu

AK Parti’nin 25. yıl vizyon belgesi açıklandı

00:11 15.08.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. 71 sayfalık çalışmanın ön sözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
AK Parti'nin 25. vizyon belgesi, partinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlama programında paylaşıldı.
Önsözde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin gücünü milletten aldığını belirterek, yeni vizyonun partinin gelecek 25 yılına ilişkin yol haritası olduğunu ifade etti.
Belgede Türkiye’nin küresel alanda daha etkin hale gelmesi, yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm, hukuk ve yargı, güçlü aile, gençlik, kadın ve yeşil dönüşüm gibi başlıklara yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
POLİTİKA
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