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Yusuf Yavuz: Karadeniz bize her gün alarm gönderiyor

Yusuf Yavuz: Karadeniz bize her gün alarm gönderiyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik'te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Yavuz, Karadeniz'in Türkiye'nin balıkçılığı ve gıda... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:32+0300

2026-08-14T13:32+0300

2026-08-14T13:32+0300

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Karadeniz'in yalnızca Türkiye'nin değil, çevresindeki çok sayıda ülkenin de etkilediği ortak bir ekosistem olduğunu belirten Yavuz, yaklaşık 160 milyon insanın yaşadığı havzanın farklı nehirler aracılığıyla taşınan kirliliğin de toplandığı bir alan haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında denizi kapsayan bir deniz koruma alanının bulunmamasının ise ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik'te yayımlanan Gündem Özel programında şunları söyledi:Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki koruma alanlarının yetersizliğine dikkat çeken Yavuz, İğneada'dan Hopa'ya kadar uzanan kıyı şeridinde denizi kapsayan bir koruma alanı bulunmadığını belirtti.Karadeniz'in Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bölümünü karşıladığını vurgulayan Yavuz, buna rağmen denizin kamuoyunda yeterince gündeme gelmediğini söyledi.Karadeniz'in çevresindeki geniş coğrafyanın atıklarının toplandığı bir havzaya dönüştüğünü belirten Yavuz, çok sayıda nehir aracılığıyla taşınan kirliliğe dikkat çekti.Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri kapsamında gündeme gelen "30x30" koruma yaklaşımına da değinen Yavuz, deniz ve karasal alanların en az yüzde 30'unun koruma altına alınmasının önemine dikkat çekti.Karadeniz'in son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirten Yavuz, denizde yaşanan sıra dışı olayların ekosistemdeki dönüşümün işaretleri olduğunu söyledi.

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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türkiye, haberler, yusuf yavuz, fethi yılmaz, karadeniz, bulgaristan, radyo sputnik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, radyo, radyo