https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/vize-danismanligi-sorusturmasi-37-supheli-tutuklandi-1108020307.html
Vize danışmanlığı soruşturması: 37 şüpheli tutuklandı
Vize danışmanlığı soruşturması: 37 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize dolandırıcılığı soruşturmasında 37 şüpheli tutuklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T22:38+0300
2026-08-14T22:38+0300
2026-08-14T22:38+0300
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Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve halktan yüksek ücretler aldıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 41 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarıldı.Şüphelilerden 38’i tutuklama, 3’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/vize-danismanligi-sorusturmasi-38-supheliye-tutuklama-talep-edildi-1108015202.html
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vize, vize başvuru, vize krizi, elektronik vize, vize iptali, vize muafiyeti, vize yasağı, vize serbestisi, dolandırıcılık
vize, vize başvuru, vize krizi, elektronik vize, vize iptali, vize muafiyeti, vize yasağı, vize serbestisi, dolandırıcılık
Vize danışmanlığı soruşturması: 37 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize dolandırıcılığı soruşturmasında 37 şüpheli tutuklandı.
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve halktan yüksek ücretler aldıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 41 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarıldı.
Şüphelilerden 38’i tutuklama, 3’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.