https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/terorsuz-turkiye-hedefi-turkiye-icin-bir-sicrama-tahtasidir-1108010437.html

"Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye için bir sıçrama tahtasıdır"

"Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye için bir sıçrama tahtasıdır"

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürece yönelik eleştirilerin önemli bölümünün algı operasyonlarına... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T14:23+0300

2026-08-14T14:23+0300

2026-08-14T14:23+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik eleştirilerin önemli bölümünün dezenformasyona dayandığını söyledi. Bozkurt, örgüt üyelerine ilişkin düzenlemeler konusunda kamuoyunda yanlış bilgiler dolaşıma sokulduğunu belirterek sürece ilişkin algıları anlattı.Terörle mücadelede duygusal yaklaşımın anlaşılabilir olduğunu ancak sürecin akılcı bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, Türkiye'nin terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini söyledi.Bozkurt şunları söyledi:"Sürece karşı çıkan dört grup görüyorum""Terörsüz Türkiye" hedefinden rahatsız olan dört farklı kesim bulunduğunu belirten Bozkurt, bunların duygusal yaklaşanlar, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı çevreler, siyasi çıkar peşinde koşanlar ve terörden beslenen yapılar olduğunu söyledi.Bozkurt şunları söyledi:"Öcalan çıkacak iddiası doğru değil"Süreçle ilgili kamuoyunda dolaşan "Abdullah Öcalan tahliye edilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Bozkurt, bu yöndeki söylemlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.Bozkurt şunları söyledi:"Kanlı eylemlere katılanlar kapsam dışında"Bozkurt, Meclis gündemindeki düzenlemenin kamuoyunda iddia edildiği gibi örgütün tüm mensuplarını kapsamadığını şu sözlerle anlattı:Bozkurt, Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde etkin pişmanlık hükümlerinin zaten uzun yıllardır bulunduğunu da hatırlattı."Türkiye'nin üniter yapısı değişmeyecek"Süreç üzerinden Türkiye'nin üniter yapısının değişeceği yönündeki iddiaları da reddeden Bozkurt, bunun hukuken ve siyaseten mümkün olmadığını söyledi:"10 Ağustos, Sevr'e verilen bir yanıttır"Bozkurt, sürecin Türkiye açısından tarihi önem taşıdığını belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

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