https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/suleymancilara-operasyon-kuris-neden-gizlendi-1108012594.html

Süleymancılara operasyon: Kuriş neden gizlendi?

Süleymancılara operasyon: Kuriş neden gizlendi?

Sputnik Türkiye

Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'nın sunduğu Gündem Özel programında, Süleymancıların tarihi, Türkiye'deki yapılanması ve son dönemde cemaatin üst yönetimine... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T15:10+0300

2026-08-14T15:10+0300

2026-08-14T15:10+0300

türkiye

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Programda, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in operasyon sırasında farklı bir adreste gizli bir bölmede bulunması, cemaatin devlet içerisindeki yapılanmasına ilişkin iddialar, operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve gözaltı listesindeki isimler değerlendirildi.Aydınlık Gazetesi Muhabiri Kaan Arslan, Alihan Kuriş'in operasyon sırasında bulunduğu yere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kuriş'in operasyonu önceden öğrenmiş olabileceğini savunan Arslan, şöyle konuştu:Süleymancıların devlet içerisindeki yapılanmasına ilişkin iddiaları da gündeme getiren Arslan, cemaatin özellikle 15 Temmuz sonrasında FETÖ'den boşalan kadrolara yerleştiğini öne sürdü.Arslan ayrıca Alihan Kuriş'in siyasi bir projenin parçası olduğu yönündeki iddiasını da dile getirdi. Arslan'ın bu bölümde ileri sürdüğü, İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda Süleymancının işe alındığı yönündeki iddialar programda herhangi bir bağımsız doğrulama sunulmadan aktarıldı.Süleymancıların yapılanmasının merkezinin İstanbul olduğunu belirten Arslan, cemaatin Kısıklı ve Ümraniye'deki yapılanmasına dikkat çekerek operasyonun Ankara'dan yürütülmesinin de soru işaretleri yarattığını söyledi:İsmail Arı: Operasyon cemaatin beyin takımına yönelikBirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı ise operasyonun doğrudan Süleymancılara değil, savcılığın ifadesiyle "Alihan Kuriş Suç Örgütü" yapılanmasına yönelik yürütüldüğünü belirtti.Arı, gözaltı listesindeki isimlere bakıldığında operasyonun cemaatin üst yönetimini hedef aldığının görüldüğünü savundu:FETÖ operasyonlarıyla Süleymancılara yönelik soruşturma arasında önemli bir fark bulunduğunu belirten Arı, cemaatin binlerce yurdu bulunmasına rağmen bu yapılara yönelik kapsamlı bir el koyma veya kayyum uygulaması olmadığını söyledi.Arı, 2016'dan bu yana Süleymancılar ile iktidar arasında ciddi bir siyasi gerilim bulunduğunu öne sürerek, cemaatin muhalif kanadında yer alan eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'a dikkat çekti.“Süleymancılar diğer cemaatlerden farklı şekilde örgütleniyor”Süleymancıların kapalı örgütlenme biçimine de dikkat çeken İsmail Arı, cemaat lideri Alihan Kuriş'in kamuoyu önünde çok az görünmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.Kısıklı'daki köşk ve el konulan Hisar Hastanesi çevresindeki yapılanmaya da değinen Arı, cemaatin ibadet ve sohbet faaliyetlerinin kamuya açık alanlardan farklı şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.Operasyonun neden şimdi gerçekleştirildiği sorusunun ise yanıtlanmasının güç olduğunu belirten Arı, soruşturmanın Ankara'dan başlatılmasına dikkat çekti:

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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türkiye, haberler, alihan kuriş, fethi yılmaz, ankara, i̇stanbul, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), radyo sputnik, radyo, radyo