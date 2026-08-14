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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/sgk-borcu-olan-emekliler-dikkat-maastan-kesinti-yapilacak-1108016841.html
SGK borcu olan emekliler dikkat: Maaştan kesinti yapılacak
SGK borcu olan emekliler dikkat: Maaştan kesinti yapılacak
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, SGK’ya borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintiye ilişkin yeni... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T17:51+0300
2026-08-14T17:51+0300
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SGK’nın emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintilerine ilişkin usul ve esasları belirlemesi, “maaşlardan otomatik kesinti yapılacak” endişesine yol açtı. Peki hangi borçlar maaştan kesilebilecek, kesinti oranı ne olacak ve uygulama tüm emeklileri kapsayacak mı?SGK Uzmanı, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında konuya ilişkin detayları şöyle aktardı:
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SGK borcu olan emekliler dikkat: Maaştan kesinti yapılacak

17:51 14.08.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, SGK’ya borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintiye ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
SGK’nın emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintilerine ilişkin usul ve esasları belirlemesi, “maaşlardan otomatik kesinti yapılacak” endişesine yol açtı.
Peki hangi borçlar maaştan kesilebilecek, kesinti oranı ne olacak ve uygulama tüm emeklileri kapsayacak mı?
SGK Uzmanı, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında konuya ilişkin detayları şöyle aktardı:
“SGK, emekli maaşlarından ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintilerine ilişkin usul ve esaslarını belirledi. İlk bakışta bu haber birçok emekliyi tedirgin etti. ‘Maaşlarımızı sebepsiz yere kesecekler, benim maaşıma el koydular’ şeklinde dönüşler alıyorum. Aslında işin rengi biraz farklı. Eskiden SGK bazı alacaklarının tahsil edilebilmesi için çoğu zaman icra süresinin işletilmesi ya da hak sahibinin onayı gibi işlemler gerekiyordu. Yeni düzenlemede bu süreçlerin hiçbirini beklemeyecek. Belirli şartlar oluştuğunda borçları doğrudan maaştan tahsil edecek. Bu kesinti SGK’ya olan prim ve sosyal güvenlik borçları için uygulanacak. Bankaya kredi borcunuz, elektrik ya da su borcunuz varsa bu kapsamda değil. Yaşlılık aylığı alanlar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, malullük aylığı alanlar ve diğer bazı sosyal güvenlik gelirlerinden yararlananlar düzenleme kapsamında olacak. Örneğin bir kişinin emekli olduktan sonra geçmişe dönük GSS prim borcu varsa, bu borç belirlenen oranda maaştan otomatik olarak kesilecek. Üst sınır şu an yüzde 25 olarak belirlenmiş durumda. Ancak SGK'daki uygulamada standart kesinti oranının yüzde 10 olacağını duydum. Bunun nedeni de emekli maaşlarının düşük olması. Ayrıca kişinin kendi borçları öncelikli olarak tahsil edilecek. Genel sağlık sigortası prim borcunun ardından geçmişe bağlı sigortalılık borçları, bazı iş yeri kaynaklı borçlar, tarım sigortası borçları, Bağ-Kur prim borçları ve Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar sırayla tahsil edilecek. Ancak bütün emeklilerin maaşından otomatik olarak para kesilecek şeklinde yorumlamayın. Bu düzenleme maaşı keyfi olarak azaltmak anlamına gelmiyor. Bir devlet kurumu ‘canı istedi’ diye maaşınızı kesmez. Hatalı bir kesinti olursa zaten itiraz edilebilir ve düzeltilerek geri ödenir.”
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