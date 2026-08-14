SGK borcu olan emekliler dikkat: Maaştan kesinti yapılacak

“SGK, emekli maaşlarından ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintilerine ilişkin usul ve esaslarını belirledi. İlk bakışta bu haber birçok emekliyi tedirgin etti. ‘Maaşlarımızı sebepsiz yere kesecekler, benim maaşıma el koydular’ şeklinde dönüşler alıyorum. Aslında işin rengi biraz farklı. Eskiden SGK bazı alacaklarının tahsil edilebilmesi için çoğu zaman icra süresinin işletilmesi ya da hak sahibinin onayı gibi işlemler gerekiyordu. Yeni düzenlemede bu süreçlerin hiçbirini beklemeyecek. Belirli şartlar oluştuğunda borçları doğrudan maaştan tahsil edecek. Bu kesinti SGK’ya olan prim ve sosyal güvenlik borçları için uygulanacak. Bankaya kredi borcunuz, elektrik ya da su borcunuz varsa bu kapsamda değil. Yaşlılık aylığı alanlar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, malullük aylığı alanlar ve diğer bazı sosyal güvenlik gelirlerinden yararlananlar düzenleme kapsamında olacak. Örneğin bir kişinin emekli olduktan sonra geçmişe dönük GSS prim borcu varsa, bu borç belirlenen oranda maaştan otomatik olarak kesilecek. Üst sınır şu an yüzde 25 olarak belirlenmiş durumda. Ancak SGK'daki uygulamada standart kesinti oranının yüzde 10 olacağını duydum. Bunun nedeni de emekli maaşlarının düşük olması. Ayrıca kişinin kendi borçları öncelikli olarak tahsil edilecek. Genel sağlık sigortası prim borcunun ardından geçmişe bağlı sigortalılık borçları, bazı iş yeri kaynaklı borçlar, tarım sigortası borçları, Bağ-Kur prim borçları ve Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar sırayla tahsil edilecek. Ancak bütün emeklilerin maaşından otomatik olarak para kesilecek şeklinde yorumlamayın. Bu düzenleme maaşı keyfi olarak azaltmak anlamına gelmiyor. Bir devlet kurumu ‘canı istedi’ diye maaşınızı kesmez. Hatalı bir kesinti olursa zaten itiraz edilebilir ve düzeltilerek geri ödenir.”