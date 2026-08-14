Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mansur-yavastan-baska-partiye-gecme-iddialarina-yonelik-mesaj-gelisme-olursa-benden-duyarsiniz-1108009614.html
Mansur Yavaş'tan 'başka partiye geçme' iddialarına yönelik mesaj: 'Gelişme olursa benden duyarsınız'
Mansur Yavaş'tan 'başka partiye geçme' iddialarına yönelik mesaj: 'Gelişme olursa benden duyarsınız'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den farklı bir partiye geçeceğine yönelik basında yer alan iddialara yanıt verdi ve "Benimle ilgili bir... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T13:55+0300
2026-08-14T14:27+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
ankara
abb
chp
i̇yi̇ parti
yeni parti
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bebd4b54959516406e39d16ead5d1135.jpg
Mansur Yavaş partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi ve "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor." dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti transferi konusunda net konuştu şu mesajı verdi:'Ankara'yı düşünüyoruz'
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_3ff7980d8e8641ef9a6b2fe78c92709f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, ankara, abb, chp, i̇yi̇ parti, yeni parti, ak parti
mansur yavaş, ankara, abb, chp, i̇yi̇ parti, yeni parti, ak parti

Mansur Yavaş'tan 'başka partiye geçme' iddialarına yönelik mesaj: 'Gelişme olursa benden duyarsınız'

13:55 14.08.2026 (güncellendi: 14:27 14.08.2026)
© Harun ÖzalpMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Harun Özalp
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den farklı bir partiye geçeceğine yönelik basında yer alan iddialara yanıt verdi ve "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız" dedi.
Mansur Yavaş partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi ve "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti transferi konusunda net konuştu şu mesajı verdi:

Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara.

'Ankara'yı düşünüyoruz'

Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum. Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla! Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала