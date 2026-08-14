https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mansur-yavastan-baska-partiye-gecme-iddialarina-yonelik-mesaj-gelisme-olursa-benden-duyarsiniz-1108009614.html
Mansur Yavaş'tan 'başka partiye geçme' iddialarına yönelik mesaj: 'Gelişme olursa benden duyarsınız'
Mansur Yavaş'tan 'başka partiye geçme' iddialarına yönelik mesaj: 'Gelişme olursa benden duyarsınız'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den farklı bir partiye geçeceğine yönelik basında yer alan iddialara yanıt verdi ve "Benimle ilgili bir... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T13:55+0300
2026-08-14T13:55+0300
2026-08-14T14:27+0300
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Mansur Yavaş partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi ve "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor." dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti transferi konusunda net konuştu şu mesajı verdi:'Ankara'yı düşünüyoruz'
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mansur yavaş, ankara, abb, chp, i̇yi̇ parti, yeni parti, ak parti
mansur yavaş, ankara, abb, chp, i̇yi̇ parti, yeni parti, ak parti
Mansur Yavaş'tan 'başka partiye geçme' iddialarına yönelik mesaj: 'Gelişme olursa benden duyarsınız'
13:55 14.08.2026 (güncellendi: 14:27 14.08.2026)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den farklı bir partiye geçeceğine yönelik basında yer alan iddialara yanıt verdi ve "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız" dedi.
Mansur Yavaş partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi ve "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti transferi konusunda net konuştu şu mesajı verdi:
Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara.
Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum. Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla! Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik.