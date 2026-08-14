https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/iyi-parti-milletvekili-omer-karakas-partisinden-istifa-etti-1108009510.html

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:50+0300

2026-08-14T13:50+0300

2026-08-14T14:11+0300

türki̇ye

i̇yi̇ parti

milletvekili

ömer karakaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108009352_0:0:400:225_1920x0_80_0_0_0fd50b8e056e78d195567fbacb3a1d65.jpg

Aydın Milletvekilli Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti. Mehmet Mustafa Gürban da dün İYİ Parti'den istifa etmişti. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü. Gördüğüm lüzum üzerine diyerek duyurduKarakaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇yi̇ parti, milletvekili, ömer karakaş