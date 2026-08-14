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İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti
İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇yi̇ parti
milletvekili
ömer karakaş
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Aydın Milletvekilli Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti. Mehmet Mustafa Gürban da dün İYİ Parti'den istifa etmişti. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü. Gördüğüm lüzum üzerine diyerek duyurduKarakaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
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i̇yi̇ parti, milletvekili, ömer karakaş
i̇yi̇ parti, milletvekili, ömer karakaş

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

13:50 14.08.2026 (güncellendi: 14:11 14.08.2026)
Ömer Karakaş sosyal medya
Ömer Karakaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti.
Aydın Milletvekilli Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti. Mehmet Mustafa Gürban da dün İYİ Parti'den istifa etmişti. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü.

Gördüğüm lüzum üzerine diyerek duyurdu

Karakaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
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