https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gelir-vergisinde-anadolunun-payi-artti-1108006931.html

Gelir vergisinde Anadolu’nun payı arttı

Gelir vergisinde Anadolu’nun payı arttı

Sputnik Türkiye

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerinde gelir vergisi matrahı 2025’te yüzde 81 artarak 871,9 milyar liraya ulaştı. Gelir vergisi tahakkuku ise... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:00+0300

2026-08-14T13:00+0300

2026-08-14T13:00+0300

ekonomi̇

gelir vergisi

anadolu

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İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde beyan edilen gelir vergisi matrahı ve tahakkuk eden verginin Türkiye genelindeki payı 2025’te yükseldi. Anadolu illerinde toplam matrah bir önceki yıla göre yüzde 81 artarak 871 milyar 903 milyon liraya, vergi tahakkuku ise yüzde 84 artışla 233 milyar 177 milyon liraya ulaştı.Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinden derlenen verilere göre, Anadolu illerinin toplam matrah ve vergi tahakkukundaki payında da artış kaydedildi.Türkiye genelinde 5,5 milyondan fazla mükellef beyanname verdiTürkiye genelinde 2025 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,84 arttı.2024’te 5 milyon 132 bin 895 olan mükellef sayısı, 2025’te 5 milyon 586 bin 760’a yükseldi.Bu dönemde Türkiye genelinde 2 trilyon 394 milyar 769 milyon lira matrah beyan edildi. Söz konusu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.Anadolu’daki mükellef sayısı yüzde 10,7 arttıİstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerinde beyanname veren mükellef sayısı yüzde 10,7 artarak 3 milyon 128 bin 293’e çıktı.2024 yılında bu illerde 2 milyon 826 bin 897 mükellef beyanname vermişti.Böylece Türkiye’nin üç büyük kenti dışındaki illerde beyanname veren mükelleflerin toplam içindeki payı yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.Anadolu’da gelir vergisi matrahı yüzde 81 yükseldiAnadolu illerinde 2024 yılında 481 milyar 670 milyon lira gelir vergisi matrahı beyan edilmişti.Bu rakam 2025 yılında yüzde 81 artışla 871 milyar 903 milyon liraya ulaştı.Anadolu illerinde beyan edilen matrahın Türkiye genelindeki payı da yüzde 34,21’den yüzde 36,41’e yükseldi.Vergi tahakkuku 233,2 milyar liraya ulaştıAnadolu illerinde gelir vergisi tahakkukundaki artış, matrahtaki yükselişin de üzerinde gerçekleşti.2024 yılında 126 milyar 703 milyon lira olan tahakkuk tutarı, 2025’te 233 milyar 177 milyon liraya çıktı. Böylece tahakkuk eden gelir vergisi bir önceki yıla göre yüzde 84 arttı.Anadolu illerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Türkiye genelindeki payı ise yüzde 30,28’den yüzde 32,81’e yükseldi.Veriler, 2025 vergilendirme döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin gelir vergisi matrahı ve tahakkukundaki payının arttığını ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/turkiyenin-en-cok-vergi-veren-isimleri-belli-oldu-1107974876.html

anadolu

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gelir vergisi, anadolu