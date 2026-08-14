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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gelir-vergisinde-anadolunun-payi-artti-1108006931.html
Gelir vergisinde Anadolu’nun payı arttı
Gelir vergisinde Anadolu’nun payı arttı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerinde gelir vergisi matrahı 2025’te yüzde 81 artarak 871,9 milyar liraya ulaştı. Gelir vergisi tahakkuku ise... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T13:00+0300
2026-08-14T13:00+0300
ekonomi̇
gelir vergisi
anadolu
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İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde beyan edilen gelir vergisi matrahı ve tahakkuk eden verginin Türkiye genelindeki payı 2025’te yükseldi. Anadolu illerinde toplam matrah bir önceki yıla göre yüzde 81 artarak 871 milyar 903 milyon liraya, vergi tahakkuku ise yüzde 84 artışla 233 milyar 177 milyon liraya ulaştı.Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinden derlenen verilere göre, Anadolu illerinin toplam matrah ve vergi tahakkukundaki payında da artış kaydedildi.Türkiye genelinde 5,5 milyondan fazla mükellef beyanname verdiTürkiye genelinde 2025 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,84 arttı.2024’te 5 milyon 132 bin 895 olan mükellef sayısı, 2025’te 5 milyon 586 bin 760’a yükseldi.Bu dönemde Türkiye genelinde 2 trilyon 394 milyar 769 milyon lira matrah beyan edildi. Söz konusu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.Anadolu’daki mükellef sayısı yüzde 10,7 arttıİstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerinde beyanname veren mükellef sayısı yüzde 10,7 artarak 3 milyon 128 bin 293’e çıktı.2024 yılında bu illerde 2 milyon 826 bin 897 mükellef beyanname vermişti.Böylece Türkiye’nin üç büyük kenti dışındaki illerde beyanname veren mükelleflerin toplam içindeki payı yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.Anadolu’da gelir vergisi matrahı yüzde 81 yükseldiAnadolu illerinde 2024 yılında 481 milyar 670 milyon lira gelir vergisi matrahı beyan edilmişti.Bu rakam 2025 yılında yüzde 81 artışla 871 milyar 903 milyon liraya ulaştı.Anadolu illerinde beyan edilen matrahın Türkiye genelindeki payı da yüzde 34,21’den yüzde 36,41’e yükseldi.Vergi tahakkuku 233,2 milyar liraya ulaştıAnadolu illerinde gelir vergisi tahakkukundaki artış, matrahtaki yükselişin de üzerinde gerçekleşti.2024 yılında 126 milyar 703 milyon lira olan tahakkuk tutarı, 2025’te 233 milyar 177 milyon liraya çıktı. Böylece tahakkuk eden gelir vergisi bir önceki yıla göre yüzde 84 arttı.Anadolu illerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Türkiye genelindeki payı ise yüzde 30,28’den yüzde 32,81’e yükseldi.Veriler, 2025 vergilendirme döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin gelir vergisi matrahı ve tahakkukundaki payının arttığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/turkiyenin-en-cok-vergi-veren-isimleri-belli-oldu-1107974876.html
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gelir vergisi, anadolu
gelir vergisi, anadolu

Gelir vergisinde Anadolu’nun payı arttı

13:00 14.08.2026
© Dilara İrem SancarTürk Lirası
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© Dilara İrem Sancar
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İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerinde gelir vergisi matrahı 2025’te yüzde 81 artarak 871,9 milyar liraya ulaştı. Gelir vergisi tahakkuku ise yüzde 84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi. Anadolu’nun Türkiye genelindeki vergi tahakkukundan aldığı pay yüzde 30,28’den yüzde 32,81’e çıktı.
İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde beyan edilen gelir vergisi matrahı ve tahakkuk eden verginin Türkiye genelindeki payı 2025’te yükseldi. Anadolu illerinde toplam matrah bir önceki yıla göre yüzde 81 artarak 871 milyar 903 milyon liraya, vergi tahakkuku ise yüzde 84 artışla 233 milyar 177 milyon liraya ulaştı.
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinden derlenen verilere göre, Anadolu illerinin toplam matrah ve vergi tahakkukundaki payında da artış kaydedildi.

Türkiye genelinde 5,5 milyondan fazla mükellef beyanname verdi

Türkiye genelinde 2025 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,84 arttı.
2024’te 5 milyon 132 bin 895 olan mükellef sayısı, 2025’te 5 milyon 586 bin 760’a yükseldi.
Bu dönemde Türkiye genelinde 2 trilyon 394 milyar 769 milyon lira matrah beyan edildi. Söz konusu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Anadolu’daki mükellef sayısı yüzde 10,7 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu illerinde beyanname veren mükellef sayısı yüzde 10,7 artarak 3 milyon 128 bin 293’e çıktı.
2024 yılında bu illerde 2 milyon 826 bin 897 mükellef beyanname vermişti.
Böylece Türkiye’nin üç büyük kenti dışındaki illerde beyanname veren mükelleflerin toplam içindeki payı yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu’da gelir vergisi matrahı yüzde 81 yükseldi

Anadolu illerinde 2024 yılında 481 milyar 670 milyon lira gelir vergisi matrahı beyan edilmişti.
Bu rakam 2025 yılında yüzde 81 artışla 871 milyar 903 milyon liraya ulaştı.
Anadolu illerinde beyan edilen matrahın Türkiye genelindeki payı da yüzde 34,21’den yüzde 36,41’e yükseldi.

Vergi tahakkuku 233,2 milyar liraya ulaştı

Anadolu illerinde gelir vergisi tahakkukundaki artış, matrahtaki yükselişin de üzerinde gerçekleşti.
2024 yılında 126 milyar 703 milyon lira olan tahakkuk tutarı, 2025’te 233 milyar 177 milyon liraya çıktı. Böylece tahakkuk eden gelir vergisi bir önceki yıla göre yüzde 84 arttı.
Anadolu illerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Türkiye genelindeki payı ise yüzde 30,28’den yüzde 32,81’e yükseldi.

Gösterge

2024

2025

Değişim

Anadolu’da mükellef sayısı

2 milyon 826 bin 897

3 milyon 128 bin 293

Yüzde 10,7 artış

Beyan edilen matrah

481,67 milyar TL

871,90 milyar TL

Yüzde 81 artış

Gelir vergisi tahakkuku

126,70 milyar TL

233,18 milyar TL

Yüzde 84 artış

Matrahın Türkiye’deki payı

Yüzde 34,21

Yüzde 36,41

Artış

Vergi tahakkukundaki pay

Yüzde 30,28

Yüzde 32,81

Artış

Veriler, 2025 vergilendirme döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin gelir vergisi matrahı ve tahakkukundaki payının arttığını ortaya koydu.
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