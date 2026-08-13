Yılmaz Aslantürk: Yapay zekaya karikatür çizdirip 'Ben çizerim' diyeceklerine sopaya şekil versinler

“Otisabi’yi yapay zeka ilk çıktığında yazdırmaya çalıştım, olmadı. Güzel bir kız diyorsun ‘Onu yapamam’ diyor. Yapay zekayı ikna etmek ve ona bir şey yaptırmaya çalışmaktansa oturup kötü de olsa kendi çizdiğim bir şeyi ortaya çıkartmak çok daha değerli. 2007’den beri dijital olarak çizim yapıyorum. Yapay zekaya girmese de görselleri tekrar tekrar kullanıyorum. Ben lisedeyken bile resim dersi kaldırılmıştı, oturun matematik çalışın derlerdi. Herkes matematik çalıştı ama üçüncü köprüyü yine Japonlar Koreliler yaptı. Güzel bir şeye maruz kalmıyoruz, mimari çok çirkin, sokaklar çok çirkin, renkli araba kalmadı. Çocuk kitapları berbat durumda, tamamen çocuk kitaplarına yaptırılıyor, hikayeler de yapay zekaya yazdırılıyor. Yapay zekaya karikatür çizdirip ‘Ben çizerim’ diyeceklerine bir sopaya şekil verseler daha iyi olur.”