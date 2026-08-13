https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/yilmaz-aslanturk-yapay-zekaya-karikatur-cizdirip-ben-cizerim-diyeceklerine-sopaya-sekil-versinler-1107986567.html
Yılmaz Aslantürk: Yapay zekaya karikatür çizdirip 'Ben çizerim' diyeceklerine sopaya şekil versinler
Yılmaz Aslantürk: Yapay zekaya karikatür çizdirip 'Ben çizerim' diyeceklerine sopaya şekil versinler
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu karikatürist ve yazar Yılmaz Aslantürk oldu. Aslantürk, ‘Yapay zekaya çizgi roman yaptıranlar... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T17:18+0300
2026-08-13T17:18+0300
2026-08-13T17:18+0300
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Karikatürist ve yazar Yılmaz Aslantürk, yapay zekanın çizim ve yazarlık alanında giderek daha fazla kullanılmasını eleştirdi. Gazeteci Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programına konuk olan Aslantürk, yapay zekaya çizgi roman yaptırmanın kişiyi çizer yapmayacağını belirterek, “Yapay zekaya karikatür çizdirip ‘Ben çizerim’ diyeceklerine bir sopaya şekil verseler daha iyi olur” dedi.
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, yılmaz aslantürk, serhat ayan, yapay zeka, karikatürist
radyo sputnik, radyo, radyo, yılmaz aslantürk, serhat ayan, yapay zeka, karikatürist
Yılmaz Aslantürk: Yapay zekaya karikatür çizdirip 'Ben çizerim' diyeceklerine sopaya şekil versinler
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu karikatürist ve yazar Yılmaz Aslantürk oldu. Aslantürk, ‘Yapay zekaya çizgi roman yaptıranlar gerçekten çizer olur mu? sorusunu yanıtladı.
Karikatürist ve yazar Yılmaz Aslantürk, yapay zekanın çizim ve yazarlık alanında giderek daha fazla kullanılmasını eleştirdi.
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü programına konuk olan Aslantürk, yapay zekaya çizgi roman yaptırmanın kişiyi çizer yapmayacağını belirterek, “Yapay zekaya karikatür çizdirip ‘Ben çizerim’ diyeceklerine bir sopaya şekil verseler daha iyi olur” dedi.
“Otisabi’yi yapay zeka ilk çıktığında yazdırmaya çalıştım, olmadı. Güzel bir kız diyorsun ‘Onu yapamam’ diyor. Yapay zekayı ikna etmek ve ona bir şey yaptırmaya çalışmaktansa oturup kötü de olsa kendi çizdiğim bir şeyi ortaya çıkartmak çok daha değerli. 2007’den beri dijital olarak çizim yapıyorum. Yapay zekaya girmese de görselleri tekrar tekrar kullanıyorum. Ben lisedeyken bile resim dersi kaldırılmıştı, oturun matematik çalışın derlerdi. Herkes matematik çalıştı ama üçüncü köprüyü yine Japonlar Koreliler yaptı. Güzel bir şeye maruz kalmıyoruz, mimari çok çirkin, sokaklar çok çirkin, renkli araba kalmadı. Çocuk kitapları berbat durumda, tamamen çocuk kitaplarına yaptırılıyor, hikayeler de yapay zekaya yazdırılıyor. Yapay zekaya karikatür çizdirip ‘Ben çizerim’ diyeceklerine bir sopaya şekil verseler daha iyi olur.”