https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-disisleri-abd-zelenskiyin-ukraynada-cozum-ile-ilgili-onerilerini-rusyaya-iletmedi-1107975410.html
Rus Dışişleri: ABD, Zelenskiy'in Ukrayna'da çözüm ile ilgili önerilerini Rusya'ya iletmedi
Rus Dışişleri: ABD, Zelenskiy'in Ukrayna'da çözüm ile ilgili önerilerini Rusya'ya iletmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD'ye sunduğu önerilerden haberdar... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T12:33+0300
2026-08-13T12:33+0300
2026-08-13T12:33+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
abd
abd
moskova
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_ad74363cb1f181cf0e771890151b11a3.png
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'nın Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD'ye sunduğu önerilerden haberdar olmadığını belirtti.Ryabkov, Amerikalıların diplomatik kanallar aracılığıyla Moskova'ya herhangi bir şey iletmediğini ifade etti.Rus diplomat, Amerikan tarafının Zelenskiy’in Ukrayna'da çatışmayı sona erdirmeye yönelik önerilerini diplomatik kanallar aracılığıyla Rus tarafına iletip iletmediği sorusunu, “Hayır” diye yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/trump-ukrayna-krizinin-cozumunde-ilerleme-kaydedildi-1107836509.html
rusya
abd
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_97:0:1090:745_1920x0_80_0_0_92f97be3eba7eb87f2e93b27c9f8f6dd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, abd, moskova, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, abd, moskova, ukrayna, vladimir zelenskiy
Rus Dışişleri: ABD, Zelenskiy'in Ukrayna'da çözüm ile ilgili önerilerini Rusya'ya iletmedi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD'ye sunduğu önerilerden haberdar olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'nın Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD'ye sunduğu önerilerden haberdar olmadığını belirtti.
Ryabkov, Amerikalıların diplomatik kanallar aracılığıyla Moskova'ya herhangi bir şey iletmediğini ifade etti.
Rus diplomat, Amerikan tarafının Zelenskiy’in Ukrayna'da çatışmayı sona erdirmeye yönelik önerilerini diplomatik kanallar aracılığıyla Rus tarafına iletip iletmediği sorusunu, “Hayır” diye yanıtladı.