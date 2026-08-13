Orman yangınları da af kapsamında mı?

“Avukat Tolga Şirin bu süreçle ilgili olarak ilginç bir detaya değindi. Hukukçu Tolga Şirin, Anayasa’nın 169. maddesine gönderme yaptı. Bir dönem ormanların yakılması, terör örgütünün ormanlarda bilerek yangın çıkartması, buna dair operasyonlar, tutuklananlar, yapılan soruşturmalar çok konuşuluyordu. Bazı terör örgütü üyeleri için de af denmese de yaklaşık 3 bin 500-4 bin terör örgütü üyesi için bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu yasa teklifinin içeriği Anayasa’nın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü bu uygulama PKK, KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor. Anayasa’daki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak buna karşı. Anayasa 169 diyor ki, orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu örnek bu belirsizliklerden sadece biri.”