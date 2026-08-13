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Orman yangınları da af kapsamında mı?
Orman yangınları da af kapsamında mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gündeme getirdiği infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde, hukukçu Tolga Şirin’in... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T11:59+0300
2026-08-13T11:59+0300
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İkinci açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, Avukat Tolga Şirin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.Çerçeve yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydeden Şirin, Anayasa’nın 169. maddesine dikkat çekerek orman suçlarının af yasağına tabi olduğunu hatırlattı.Hukukçu Tolga Şirin, söz konusu düzenlemenin PKK ve KCK adına ormanları yakmak, yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da sonuç doğurabileceğine dikkat çekti.Yeri ve Zamanı’nda konuyu değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Şirin’in değerlendirmesini aktardı ve düzenlemeye ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunun altını çizdi. Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, pkk, tbmm, anayasa, orman yangını
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, pkk, tbmm, anayasa, orman yangını

Orman yangınları da af kapsamında mı?

11:59 13.08.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gündeme getirdiği infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde, hukukçu Tolga Şirin’in dikkat çektiği Anayasa’nın 169. maddesi öne çıktı. Özgan, "Düzenlemeye ilişkin çok fazla belirsizlik var" dedi.
İkinci açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, Avukat Tolga Şirin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Çerçeve yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydeden Şirin, Anayasa’nın 169. maddesine dikkat çekerek orman suçlarının af yasağına tabi olduğunu hatırlattı.
Hukukçu Tolga Şirin, söz konusu düzenlemenin PKK ve KCK adına ormanları yakmak, yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da sonuç doğurabileceğine dikkat çekti.
Yeri ve Zamanı’nda konuyu değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Şirin’in değerlendirmesini aktardı ve düzenlemeye ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunun altını çizdi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Avukat Tolga Şirin bu süreçle ilgili olarak ilginç bir detaya değindi. Hukukçu Tolga Şirin, Anayasa’nın 169. maddesine gönderme yaptı. Bir dönem ormanların yakılması, terör örgütünün ormanlarda bilerek yangın çıkartması, buna dair operasyonlar, tutuklananlar, yapılan soruşturmalar çok konuşuluyordu. Bazı terör örgütü üyeleri için de af denmese de yaklaşık 3 bin 500-4 bin terör örgütü üyesi için bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu yasa teklifinin içeriği Anayasa’nın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü bu uygulama PKK, KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor. Anayasa’daki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak buna karşı. Anayasa 169 diyor ki, orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu örnek bu belirsizliklerden sadece biri.”
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