https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/okullarda-yeni-guvenlik-uygulamalari-hayata-geciyor-ogretmenler-tek-tusla-polise-ulasacak-riskli-1107979517.html

Okullarda yeni güvenlik uygulamaları hayata geçiyor: Öğretmenler tek tuşla polise ulaşacak riskli okullarda polis olacak

Okullarda yeni güvenlik uygulamaları hayata geçiyor: Öğretmenler tek tuşla polise ulaşacak riskli okullarda polis olacak

Sputnik Türkiye

Okullarda alınan yeni güvenlik önlemleri hakkında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğretmenlerin artık tek tuşla okullara istenmeyen bir durum olduğunda... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T13:57+0300

2026-08-13T13:57+0300

2026-08-13T13:57+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

i̇çişleri bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul saldırısı

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f960920cb99c0bb323a5f0baac010896.jpg

Okulların açılması yaklaşırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni dönemde okullarda alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Hayat 112 Acil mobil uygulamasına öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, "KADES uygulamasında olduğu gibi. Okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler" dedi. Okullarda 30 bin bahçe görevlisinin yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlayacağını söyleyen Bakan Çiftçi, jandarma ve polisin okulların etrafında güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Okullarda 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecekNTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakani Mustafa Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. "Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı ve okullar için 30 bin görevli personel alınacağı" haberlerinin anımsatılması üzerine sürece dair bilgi veren Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı olarak fiziki tedbirleri artırma yolunda önlemler aldıklarını söyledi. Çiftçi, "Biz bu saldırılardan sonra okullardaki tedbirleri daha da artırmak için okullar kapanıncaya kadar 25 bin polis, bekçi ve güvenlik korucusu görevlendirmiştik fakat bunun sürdürülebilir olduğunu da değerlendirmiyoruz." ifadesini kullandı.Polislerin çalışma saatlerinde 12-36 çalışma sistemine geçmek istediklerini kaydeden Bakan Çiftçi, "Bunun için mesela önceden bekçiler sadece gece vakitlerinde çalışabiliyorlardı. Ben bu konudaki onların çalışma saatlerini değiştirmeye yönelik, gündüz vakitlerinde de çalışabilmeleri için yetkiyi il valiliklerimize devrettim ki polisin yerine bekçileri çalıştırabilelim. Oradan elde ettiğimiz polislerimizle de 12-36 çalışma sistemine geçebilelim. Okullara 25 bin personel verirsek bizim bu sisteme geçme şansımız yok. Onun için konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettim." dedi. Çiftçi, 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edileceğini ifade ederek, bu konudaki yetkinin valiliklerde olduğunu, kontenjanların belirlendiğini, 81 ile dağıtılacağını ve alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirtti.Birinci derece riskli okullarda polislerin görevleri devam edecekAmaçlarının okullardaki güvenliği artırmak olduğunu dile getiren Çiftçi, her yıl birinci ve ikinci dönem okul güvenliği toplantıları yaptıklarını, yaşanan saldırıların ardından ise bu toplantıları aylık olarak gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.Çiftçi, birinci derecede riskli olarak belirlenen tüm okullarda polislerin görev aldığını kaydederek, "İkinci derecede riskli okulların ortaokul ve liselerinde sabit polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarda ise okul irtibat görevlilerimiz bulunuyor. Onlar yine görevlerine devam edecek ancak bahçe görevlileri ekstradan görev yapmış olacak." dedi.Öğretmenler tek tuşla ihbarda bulunabilecekHAYAT 112 Acil mobil uygulaması hakkında da bilgi veren Çiftçi, şöyle devam etti:"HAYAT 112 Acil mobil uygulamamıza öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirdik, KADES uygulamasında olduğu gibi. Okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler. Bunlar da öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu da okul güvenliğini sağlamaya yönelik olarak aldığımız tedbirlerden birisiydi. Mahallenin gerektirdiği diğer tedbirleri almaya zaten valiliklerimiz yetkili. Onlar kendi açılarından da durumu değerlendirip ilave tedbirleri de alabilecekler. 30 bin bahçe görevlisi yeni eğitim, öğretim yılına yetişecek. Okulların açılmasıyla beraber göreve başlayacaklar. Biz emniyet, jandarma olarak okulların etrafında, güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz."Okul çevresindeki metruk binalar yıkılacakÇiftçi, okulların daha güvenli hale getirilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, suç işlenmesine müsait metruk yapılara ilişkin yıkılması gerekenlerin valilikler ve belediyelerle görüşülerek yıkılmasının, yıkılamayacak durumda olanların ise giriş ve çıkışları engellenecek şekilde kapatılmasının sağlanacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/okullarda-guvenlik-onlemleri-artiyor-30-bin-kisi-ise-alinacak-1107839198.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul saldırısı, güvenlik