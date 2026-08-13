https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/msbden-terorsuz-turkiye-aciklamasi--1107975586.html

MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik azaltılması söz konusu değildir

MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik azaltılması söz konusu değildir

Sputnik Türkiye

MSB, Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda TSK'nın üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini duyurdu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T12:36+0300

2026-08-13T12:36+0300

2026-08-13T12:56+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

terörsüz türkiye

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Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda MSB kaynakları Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruları yanıtlarken, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Bakanlık kaynakları tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir." değerlendirmesi yapıldı. TSK her türlü tedbiri almaya devam edecektirTerörsüz Türkiye sürecine ilişkin soru üzerine Bakanlık tarafından, büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerinin üstün gayreti ve milletin desteği sayesinde büyük başarı elde edildiği belirtildi.Bu tarihi başarıda en büyük payın, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen şehitlerin, gazilerin ve onların ailelerine ait olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir."Hudut karakollarında personel azaltılması söz konusu değildirHudut hattındaki çalışmalara ilişkin soru üzerine Bakanlık tarafından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir." değerlendirmesi yapıldı.Gelinen aşamada en büyük payın vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen şehitlere, kahraman gazilere ve ailelerine ait olduğunu ifade edilirken, "Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/mhp-lideri-bahceliden-cerceve-yasa-aciklamasi-kaybedecek-vaktimiz-yok--1107955401.html

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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), terörsüz türkiye