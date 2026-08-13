https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/fidelin-ideali-bagimsizlik-ve-egemen-bir-kalkinma-yolu-1107989345.html
‘Fidel'in ideali, bağımsızlık ve egemen bir kalkınma yolu’
‘Fidel'in ideali, bağımsızlık ve egemen bir kalkınma yolu’
Sputnik Türkiye
Fidel Castro'nun 100. doğum günü anısına Moskova'da bir anma etkinliği düzenlendi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T21:45+0300
2026-08-13T21:45+0300
2026-08-13T21:45+0300
dünya
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sergey ryabkov
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moskova
küba
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba Devrimi lideri Fidel Castro'nun doğumunun 100. yıl dönümü anısına Moskova'da düzenlenen bir etkinlik sırasında Sputnik'e açıklamalarda bulundu.
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‘Fidel'in ideali, bağımsızlık ve egemen bir kalkınma yolu’
Sputnik Türkiye
‘Fidel'in ideali, bağımsızlık ve egemen bir kalkınma yolu’
2026-08-13T21:45+0300
true
PT1M27S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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vi̇deo, fidel castro, sergey ryabkov, rusya, moskova, küba, видео
vi̇deo, fidel castro, sergey ryabkov, rusya, moskova, küba, видео
‘Fidel'in ideali, bağımsızlık ve egemen bir kalkınma yolu’
Fidel Castro'nun 100. doğum günü anısına Moskova'da bir anma etkinliği düzenlendi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba Devrimi lideri Fidel Castro'nun doğumunun 100. yıl dönümü anısına Moskova'da düzenlenen bir etkinlik sırasında Sputnik'e açıklamalarda bulundu.