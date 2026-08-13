https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-alparslan-bayraktar-akkuyuda-70-yillik-nukleer-enerji-hedefi-1107974843.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Akkuyu’da 70 yıllık nükleer enerji hedefi gerçeğe dönüşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Akkuyu’da 70 yıllık nükleer enerji hedefi gerçeğe dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini anlattı. Bayraktar, Özellikle Akkuyu, Gabar ve Osman Gazi... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T12:32+0300

2026-08-13T12:32+0300

2026-08-13T12:35+0300

türki̇ye

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen oturumda soruları yanıtladı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi, petrol ve doğal gaz üretimi gibi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ‘Akkuyu’da 70 yıllık nükleer enerji hedefi gerçeğe dönüşüyor’ diyerek nükleer enerjinin önemini vurguladı.‘Türkiye yenilenebilir enerjide kapasitesini artırıyor’Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına da değinen Bayraktar, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, temiz enerji dönüşümünün yalnızca güneş ve rüzgarla sınırlı olmadığını söyledi. Bayraktar ayrıca nükleer enerji, elektrikli ulaşım ve enerji altyapısının güçlendirilmesinin Türkiye’nin enerji dönüşümünün önemli parçaları olduğunu kaydetti.‘Gabar, enerji projesinden daha fazlası’Türkiye’nin enerji alanındaki projeleri arasında kendisini en fazla heyecanlandıran çalışmalardan birinin Gabar petrol sahası olduğunu belirten Bayraktar, projenin yalnızca petrol üretimi açısından değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi:“Enerjide petroldeki dışa bağımlılığımızı düşürüyoruz. Ama Gabar özellikle bugünlerde daha da anlamlı hale geldi. Terörle mücadelede bir anlamda başarıya ulaştığı noktada neler olabileceğini gösterdiğimiz bir resimdi. Gabar yıllarca adı terör ile anılan bir yerdi. Artık o bölgede üç bin beş yüzün üzerinde genç kardeşimiz o sahalarda çalışıyor. Türkiye’nin 2016’dan sonra özellikle kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi coğraflarıyla petrol arama hedefinin sevdasının bir sonucu.”‘Dışa bağımlılık kader değil’Türkiye’nin 2016’dan sonra kendi gemileri, mühendisleri ve ekipleriyle petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ağırlık verdiğini belirten Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarının da bu sürecin sonucu olduğunu söyledi. Karadeniz’de deniz tabanının altında yürütülen sondaj çalışmalarının mühendislik açısından zorlu olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin kendi teknolojisi ve insan kaynağıyla bu projeleri gerçekleştirmesinin ülkenin özgüvenini artırdığını vurguladı. Bayraktar, Türkiye’nin bugün Karadeniz’in yanı sıra Somali’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, “Dışa bağımlı kader değildir. Dışa bağımlılıkla mücadele edilir” anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.‘Akkuyu’da 70 yıllık nükleer enerji hedefi gerçeğe dönüşüyor’Bayraktar, Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine de değindi.Türkiye’nin yaklaşık 70 yıllık nükleer enerji hedefinin Akkuyu ile gerçeğe dönüştüğünü belirten Bayraktar, santralde dört reaktörün aynı anda inşa edildiğini söyledi. İlk reaktörden elektrik üretiminin önümüzdeki aylarda başlamasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Türkiye’nin böylece nükleer enerji ligine gireceğini ifade etti:“Akkuyu nükleer santralinde Türkiye yetmiş yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğü bir yer. Akkuyu’da dört tane reaktörü aynı anda inşa ediyor. Ve ilk reaktörde elektrik üretmeye önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlıyoruz. Türkiye nükleer lige çıkıyor.”‘Osman Gazi üretimi iki katına çıkaracak’Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz üretim kapasitesine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformunun birkaç hafta içinde Karadeniz’deki lokasyonuna gideceğini söyledi. Bayraktar, Osman Gazi’nin devreye alınmasıyla doğal gaz üretiminin bu yıl sonunda iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Yerli petrol ve doğal gaz üretiminin artmasının Türkiye’nin yurt dışından enerji ithalatına olan ihtiyacını azaltacağını ifade eden Bayraktar, enerji altyapısının da giderek daha kritik hale geldiğini vurguladı. Bayraktar, dünyanın farklı bölgelerinde tanker ve boru hatlarına yönelik risklerin enerji arz güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, Türkiye’nin yerli enerji üretimini artırmasının ekonomik bağımsızlığın yanı sıra stratejik ve jeopolitik açıdan da önem taşıdığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/turkiye-nukleer-enerjide-cirakligi-bitirdi-akkuyu-ngsyi-evreye-alma-surecinde-onemli-adim-1107838332.html

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alparslan bayraktar