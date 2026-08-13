https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ebola-kongoda-yayilmaya-devam-ediyor-virus-yeni-bir-sehirde-daha-goruldu-1107987250.html
Ebola Kongo'da yayılmaya devam ediyor: Virüs yeni bir şehirde daha görüldü
Ebola Kongo'da yayılmaya devam ediyor: Virüs yeni bir şehirde daha görüldü
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınından daha önce etkilenmeyen Bas-Uele bölgesinde bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın ölümünden... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:23+0300
2026-08-13T18:23+0300
2026-08-13T18:23+0300
sağlik
kongo
ebola
can kaybı
salgın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039439_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_3cb26531439ce11758a50517f9b68b88.jpg
Kongo'da devam eden Ebola salgınında virüs ilk kez daha önce vaka bildirilmeyen Bas-Uele'de tespit edildi. Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe, hayatını kaybeden kişinin motosiklet taksi şoförü olduğunu ve Ebola vakalarının daha önce doğrulandığı Haut-Uele'den Bas-Uele'ye seyahat ettiğini söyledi.Muyembe'nin verdiği bilgiye göre hasta, Bas-Uele'nin başkenti Buta'da Ebola ile uyumlu kanamalı belirtiler göstermesinin ardından hayatını kaybetti. Yapılan testte kişinin ölümünden sonra Ebola pozitif olduğu belirlendi.Hastanın geldiği Haut-Uele, 15 Mayıs'ta duyurulan salgından etkilenen beş bölgeden biri. Salı günü yayımlanan son hükümet verilerine göre Haut-Uele'de 113 doğrulanmış vaka kaydedildi.Bas-Uele ise bu aşamada salgından etkilenen bölgeler listesine eklenmeyecek. Bunun için bölgede yerel bulaşma sonucu ortaya çıkan bir vakanın tespit edilmesi gerekiyor.Birden fazla temas ihtimali araştırılıyorMuyembe, hayatını kaybeden motosiklet taksi şoförünün ölümünden önce birden fazla sağlık merkezini ziyaret ettiğini söyledi.Şoförün ölümünün ardından diğer motosiklet taksi sürücülerinin cenazesini almaya çalıştığı, bunun üzerine yerel polisin müdahale ettiği belirtildi. Yaşanan temaslar nedeniyle birden fazla kişinin virüsü kapmış olabileceğinden endişe ediliyor.Çarşamba günü açıklanan hükümet verilerine göre salgında şimdiye kadar 4 bin 566 kişiye Ebola bulaştı ve 2 bin 128 kişi hayatını kaybetti.Vaka sayısı bakımından mevcut salgın, kayıtlardaki en büyük ikinci Ebola salgını konumunda bulunuyor. En büyük salgın ise 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/dso-ebola-salgini-tarihin-en-olumculu-olma-yolunda-1107965573.html
kongo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039439_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f6230054918c476f2da204f3300acb9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kongo, ebola, can kaybı, salgın
kongo, ebola, can kaybı, salgın
Ebola Kongo'da yayılmaya devam ediyor: Virüs yeni bir şehirde daha görüldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınından daha önce etkilenmeyen Bas-Uele bölgesinde bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın ölümünden önce birçok sağlık merkezine gitmesi ve cenazesiyle temas girişimleri, virüsün başka kişilere bulaşmış olabileceği endişesini artırdı.
Kongo'da devam eden Ebola salgınında virüs ilk kez daha önce vaka bildirilmeyen Bas-Uele'de tespit edildi.
Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe, hayatını kaybeden kişinin motosiklet taksi şoförü olduğunu ve Ebola vakalarının daha önce doğrulandığı Haut-Uele'den Bas-Uele'ye seyahat ettiğini söyledi.
Muyembe'nin verdiği bilgiye göre hasta, Bas-Uele'nin başkenti Buta'da Ebola ile uyumlu kanamalı belirtiler göstermesinin ardından hayatını kaybetti. Yapılan testte kişinin ölümünden sonra Ebola pozitif olduğu belirlendi.
Hastanın geldiği Haut-Uele, 15 Mayıs'ta duyurulan salgından etkilenen beş bölgeden biri. Salı günü yayımlanan son hükümet verilerine göre Haut-Uele'de 113 doğrulanmış vaka kaydedildi.
Bas-Uele ise bu aşamada salgından etkilenen bölgeler listesine eklenmeyecek. Bunun için bölgede yerel bulaşma sonucu ortaya çıkan bir vakanın tespit edilmesi gerekiyor.
Birden fazla temas ihtimali araştırılıyor
Muyembe, hayatını kaybeden motosiklet taksi şoförünün ölümünden önce birden fazla sağlık merkezini ziyaret ettiğini söyledi.
Şoförün ölümünün ardından diğer motosiklet taksi sürücülerinin cenazesini almaya çalıştığı, bunun üzerine yerel polisin müdahale ettiği belirtildi. Yaşanan temaslar nedeniyle birden fazla kişinin virüsü kapmış olabileceğinden endişe ediliyor.
Çarşamba günü açıklanan hükümet verilerine göre salgında şimdiye kadar 4 bin 566 kişiye Ebola bulaştı ve 2 bin 128 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı bakımından mevcut salgın, kayıtlardaki en büyük ikinci Ebola salgını konumunda bulunuyor. En büyük salgın ise 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşandı.