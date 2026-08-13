https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ebola-kongoda-yayilmaya-devam-ediyor-virus-yeni-bir-sehirde-daha-goruldu-1107987250.html

Ebola Kongo'da yayılmaya devam ediyor: Virüs yeni bir şehirde daha görüldü

Ebola Kongo'da yayılmaya devam ediyor: Virüs yeni bir şehirde daha görüldü

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınından daha önce etkilenmeyen Bas-Uele bölgesinde bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın ölümünden... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T18:23+0300

2026-08-13T18:23+0300

2026-08-13T18:23+0300

sağlik

kongo

ebola

can kaybı

salgın

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Kongo'da devam eden Ebola salgınında virüs ilk kez daha önce vaka bildirilmeyen Bas-Uele'de tespit edildi. Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe, hayatını kaybeden kişinin motosiklet taksi şoförü olduğunu ve Ebola vakalarının daha önce doğrulandığı Haut-Uele'den Bas-Uele'ye seyahat ettiğini söyledi.Muyembe'nin verdiği bilgiye göre hasta, Bas-Uele'nin başkenti Buta'da Ebola ile uyumlu kanamalı belirtiler göstermesinin ardından hayatını kaybetti. Yapılan testte kişinin ölümünden sonra Ebola pozitif olduğu belirlendi.Hastanın geldiği Haut-Uele, 15 Mayıs'ta duyurulan salgından etkilenen beş bölgeden biri. Salı günü yayımlanan son hükümet verilerine göre Haut-Uele'de 113 doğrulanmış vaka kaydedildi.Bas-Uele ise bu aşamada salgından etkilenen bölgeler listesine eklenmeyecek. Bunun için bölgede yerel bulaşma sonucu ortaya çıkan bir vakanın tespit edilmesi gerekiyor.Birden fazla temas ihtimali araştırılıyorMuyembe, hayatını kaybeden motosiklet taksi şoförünün ölümünden önce birden fazla sağlık merkezini ziyaret ettiğini söyledi.Şoförün ölümünün ardından diğer motosiklet taksi sürücülerinin cenazesini almaya çalıştığı, bunun üzerine yerel polisin müdahale ettiği belirtildi. Yaşanan temaslar nedeniyle birden fazla kişinin virüsü kapmış olabileceğinden endişe ediliyor.Çarşamba günü açıklanan hükümet verilerine göre salgında şimdiye kadar 4 bin 566 kişiye Ebola bulaştı ve 2 bin 128 kişi hayatını kaybetti.Vaka sayısı bakımından mevcut salgın, kayıtlardaki en büyük ikinci Ebola salgını konumunda bulunuyor. En büyük salgın ise 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/dso-ebola-salgini-tarihin-en-olumculu-olma-yolunda-1107965573.html

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kongo, ebola, can kaybı, salgın