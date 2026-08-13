https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/dis-politika-uzmani-cebi-rus-ticaret-gemilerine-yonelik-adimlarin-bati-icin-de-sonuclari-olur--1107979257.html
Dış Politika Uzmanı Çebi: Rus ticaret gemilerine yönelik adımların Batı için de sonuçları olur
Dış Politika Uzmanı Çebi: Rus ticaret gemilerine yönelik adımların Batı için de sonuçları olur
Sputnik Türkiye
Avrupa’nın Rus ticaret gemilerine yönelik yaptırım adımları ve buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T13:44+0300
2026-08-13T13:44+0300
2026-08-13T13:44+0300
dünya
moskova
batı
avrupa birliği
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
kuzey deniz yolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107961731_0:59:666:434_1920x0_80_0_0_8a834e11cba4f886f6f7a12845e0dd83.png
Avrupa’nın Rus ticaret gemilerine yönelik baskısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ülkelerinin Rus ticari gemilerine el koymaya başlaması halinde Moskova’nın aynı yöntemle karşılık vereceğini açıkladı.Bu gelişmenin önemli sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi şunları söyledi:‘Batı mülkiyet hakkına saldırıyor’Batı’nın girişimlerinin ‘mülkiyet hakkı gibi ‘evrensel haklardan birine yönelik olarak saldırı olduğuna dikkat çeken Çebi sözlerine şöyle devam etti:“Batı’nın uluslararası finansal altyapıyı ve mülkiyet hakkı gibi uluslararası hukukun sütunlarını bir yaptırım silahına dönüştürmesi, Rus devlet ve şahıs varlıklarının dondurulması ve bu varlıkların müsadere edilerek el konulması yönündeki adımlarda gördük. Bu durum küresel ticaretin üzerine kurulduğu güven zeminini dinamitlemektedir. Finansal varlıklara ve ticari gemilere yönelik bu eylemler, taraflar arasındaki uzlaşma imkanlarını ortadan kaldırmaya itmektedir. Derinleşen bu açmaz ve hibrit baskı politikaları, paradoksal bir şekilde en büyük zararı kararları alan Avrupa Birliği ekonomisine vermektedir. Rus enerji kaynaklarından zorunlu kopuşun getirdiği yüksek maliyetler, sanayi üretiminde rekabet gücünün kaybı, yüksek enflasyon ve tedarik güvenliği riskleri AB’yi kronik bir durgunluğun eşiğine sürüklemektedir. Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki gerilimin artması, AB’nin alternatif enerji sevk hatları ve ham madde tedarik arayışlarını zorlaştırırken, deniz nakliye maliyetlerini ve sigorta primlerini tırmandırmaktadır.‘Bu adımın batı için de sonuçları olur’Atılacak adımların Batılı ülkeler açısında da sonuçlarının olacağına değinen Tuba Çebi sözlerini şu şekilde tamamladı:“Sonuç olarak, bu hibrit baskı yöntemleri, yalnızca bölgesel aktörleri değil, tüm dünya ekonomisini derin sarsıntılara uğratmaya devam etmektedir. Gıda ve enerji tedarik zincirlerindeki kırılmalar, küresel pazarın bloklara bölünmesi ve enflasyonist baskıların kalıcılaşması, uygulanan yaptırım ve misilleme politikalarının doğrudan sonucudur. Karşılıklı atılan radikal adımların yaratacağı seyrüsefer güvensizliği, küresel ekonomiyi önü alınamaz bir durgunluğa ve askeri tırmanmaya doğru sürüklemektedir.”
moskova
batı
kuzey deniz yolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107961731_6:0:662:492_1920x0_80_0_0_0681e5ed1405434f963e56f46a7f4d2c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
moskova, batı, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kuzey deniz yolu
moskova, batı, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kuzey deniz yolu
Dış Politika Uzmanı Çebi: Rus ticaret gemilerine yönelik adımların Batı için de sonuçları olur
Özel
Avrupa’nın Rus ticaret gemilerine yönelik yaptırım adımları ve buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi, atılacak adımların Batılı ülkeler açısından da sonuçlarının olacağını belirtti.
Avrupa’nın Rus ticaret gemilerine yönelik baskısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ülkelerinin Rus ticari gemilerine el koymaya başlaması halinde Moskova’nın aynı yöntemle karşılık vereceğini açıkladı.
Bu gelişmenin önemli sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi şunları söyledi:
“Avrupa Birliği’nin Rus ticari gemilerine yönelik el koyma girişimleri, hibrit bir baskı aracı olarak öne çıkmaktadır. Seyrüsefer serbestisi ve uluslararası deniz hukukunun temel normlarını askıya alarak ya da esneterek uygulanan bu kısıtlamalar, ticaret hatlarını birer örtülü harp sahasına dönüştürmektedir. Uluslararası hukukta korsanlık ile devlet müdahalesi arasındaki sınırları belirsizleştiren bu eylemler, taraflar arasındaki diplomatik boşluğu tamamen kapatmakta ve güvenlik açmazını derinleştirmektedir. Bu girişimler, uluslararası deniz hukukunun en temel direği olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni ve seyrüsefer serbestisini doğrudan hedef almaktadır. Ticari gemilerin idari yaptırımlar veya siyasi gerekçelerle açık denizlerde/tarafsız sularda engellenmesi veya el konulması, uluslararası ticareti korsanlık ve kuralsızlık riskine açık hale getirir. Bu emsalin oluşturulması, küresel deniz ticaret yollarının tamamını birer askeri hedef alanına dönüştürme potansiyeli taşır.”
‘Batı mülkiyet hakkına saldırıyor’
Batı’nın girişimlerinin ‘mülkiyet hakkı gibi ‘evrensel haklardan birine yönelik olarak saldırı olduğuna dikkat çeken Çebi sözlerine şöyle devam etti:
“Batı’nın uluslararası finansal altyapıyı ve mülkiyet hakkı gibi uluslararası hukukun sütunlarını bir yaptırım silahına dönüştürmesi, Rus devlet ve şahıs varlıklarının dondurulması ve bu varlıkların müsadere edilerek el konulması yönündeki adımlarda gördük. Bu durum küresel ticaretin üzerine kurulduğu güven zeminini dinamitlemektedir. Finansal varlıklara ve ticari gemilere yönelik bu eylemler, taraflar arasındaki uzlaşma imkanlarını ortadan kaldırmaya itmektedir. Derinleşen bu açmaz ve hibrit baskı politikaları, paradoksal bir şekilde en büyük zararı kararları alan Avrupa Birliği ekonomisine vermektedir. Rus enerji kaynaklarından zorunlu kopuşun getirdiği yüksek maliyetler, sanayi üretiminde rekabet gücünün kaybı, yüksek enflasyon ve tedarik güvenliği riskleri AB’yi kronik bir durgunluğun eşiğine sürüklemektedir. Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki gerilimin artması, AB’nin alternatif enerji sevk hatları ve ham madde tedarik arayışlarını zorlaştırırken, deniz nakliye maliyetlerini ve sigorta primlerini tırmandırmaktadır.
‘Bu adımın batı için de sonuçları olur’
Atılacak adımların Batılı ülkeler açısında da sonuçlarının olacağına değinen Tuba Çebi sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Sonuç olarak, bu hibrit baskı yöntemleri, yalnızca bölgesel aktörleri değil, tüm dünya ekonomisini derin sarsıntılara uğratmaya devam etmektedir. Gıda ve enerji tedarik zincirlerindeki kırılmalar, küresel pazarın bloklara bölünmesi ve enflasyonist baskıların kalıcılaşması, uygulanan yaptırım ve misilleme politikalarının doğrudan sonucudur. Karşılıklı atılan radikal adımların yaratacağı seyrüsefer güvensizliği, küresel ekonomiyi önü alınamaz bir durgunluğa ve askeri tırmanmaya doğru sürüklemektedir.”