https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/bosphorus-diplomasi-forumunda-bakan-bayraktar-acikladi-nukleer-enerjide-hedef-teknolojiyi-ureten-ve-1107971717.html
Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Bakan Bayraktar açıkladı: Nükleer enerjide hedef teknolojiyi üreten ve ihraç eden Türkiye
Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Bakan Bayraktar açıkladı: Nükleer enerjide hedef teknolojiyi üreten ve ihraç eden Türkiye
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu’na katılarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefini anlattı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T11:22+0300
2026-08-13T11:22+0300
2026-08-13T11:22+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026’da Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefini anlattı. Karadeniz doğalgazı, Somali’den Libya’ya uzanan arama faaliyetleri, nükleer enerji, deniz üstü rüzgar santralleri ve yenilenebilir kaynaklara ilişkin hedeflerini paylaşan Bayraktar, Türkiye’nin teknolojiyi kullanan değil üreten ve ihraç eden bir ülke olacağını vurguladı.Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi masadaPanelin ana gündemlerinden birini Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve enerji bağımsızlığını güçlendirme hedefi oluşturdu. Bayraktar, Karadeniz doğal gazı üretiminin artırılması ve elde edilen kaynakların vatandaşın günlük yaşamına daha fazla yansıması konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Türkiye’nin yalnızca kendi sınırları içerisindeki enerji kaynaklarına odaklanmadığını belirten Bayraktar’ın gündeminde, Somali, Pakistan, Libya ve Suriye gibi farklı coğrafyalarda yürütülen uluslararası arama faaliyetleri de yer aldı.Karadeniz’den Somali’ye uzanan enerji hamlesiTürkiye’nin enerji diplomasisinde daha etkin bir aktör haline geldiğine dikkat çekilen panelde, enerji arama çalışmalarının farklı coğrafyalara yayılması da değerlendirildi. Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin denizlerdeki enerji arama ve üretim kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki arama faaliyetlerinin de ülkenin uzun vadeli enerji stratejisindeki rolü ele alındı. Bu kapsamda Türkiye’nin enerji diplomasisinin yalnızca enerji arz güvenliğiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda dış politika ve uluslararası iş birlikleri açısından stratejik bir araç olarak değerlendirildiği mesajı öne çıktı.‘Nükleer enerjide hedef teknolojiyi üreten ve ihraç eden Türkiye’Bakan Bayraktar, panelde nükleer enerji alanındaki hedeflere de değindi. Türkiye’nin enerji alanında yalnızca teknoloji kullanan bir ülke olmak istemediğini belirten Bayraktar, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma hedefini vurguladı. Enerji dönüşümünde güneş, rüzgar, nükleer enerji ve doğal gazın birlikte yer alacağı bir enerji portföyünün Türkiye’nin geleceğinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda deniz üstü rüzgar santralleri konusunda yürütülen çalışmalar da gençlerle paylaşıldı.
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karadeniz
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Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
nükleer enerji, karadeniz, alparslan bayraktar, somali, bayraktar
nükleer enerji, karadeniz, alparslan bayraktar, somali, bayraktar
Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Bakan Bayraktar açıkladı: Nükleer enerjide hedef teknolojiyi üreten ve ihraç eden Türkiye
Özel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu’na katılarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefini anlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026’da Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefini anlattı. Karadeniz doğalgazı, Somali’den Libya’ya uzanan arama faaliyetleri, nükleer enerji, deniz üstü rüzgar santralleri ve yenilenebilir kaynaklara ilişkin hedeflerini paylaşan Bayraktar, Türkiye’nin teknolojiyi kullanan değil üreten ve ihraç eden bir ülke olacağını vurguladı.
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi masada
Panelin ana gündemlerinden birini Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve enerji bağımsızlığını güçlendirme hedefi oluşturdu. Bayraktar, Karadeniz doğal gazı üretiminin artırılması ve elde edilen kaynakların vatandaşın günlük yaşamına daha fazla yansıması konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Türkiye’nin yalnızca kendi sınırları içerisindeki enerji kaynaklarına odaklanmadığını belirten Bayraktar’ın gündeminde, Somali, Pakistan, Libya ve Suriye gibi farklı coğrafyalarda yürütülen uluslararası arama faaliyetleri de yer aldı.
Karadeniz’den Somali’ye uzanan enerji hamlesi
Türkiye’nin enerji diplomasisinde daha etkin bir aktör haline geldiğine dikkat çekilen panelde, enerji arama çalışmalarının farklı coğrafyalara yayılması da değerlendirildi. Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin denizlerdeki enerji arama ve üretim kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki arama faaliyetlerinin de ülkenin uzun vadeli enerji stratejisindeki rolü ele alındı. Bu kapsamda Türkiye’nin enerji diplomasisinin yalnızca enerji arz güvenliğiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda dış politika ve uluslararası iş birlikleri açısından stratejik bir araç olarak değerlendirildiği mesajı öne çıktı.
‘Nükleer enerjide hedef teknolojiyi üreten ve ihraç eden Türkiye’
Bakan Bayraktar, panelde nükleer enerji alanındaki hedeflere de değindi. Türkiye’nin enerji alanında yalnızca teknoloji kullanan bir ülke olmak istemediğini belirten Bayraktar, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma hedefini vurguladı. Enerji dönüşümünde güneş, rüzgar, nükleer enerji ve doğal gazın birlikte yer alacağı bir enerji portföyünün Türkiye’nin geleceğinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda deniz üstü rüzgar santralleri konusunda yürütülen çalışmalar da gençlerle paylaşıldı.