https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ak-parti-25-yil-ozel-mitingi-ankarada-hazirliklar-tamamlandi-100-bin-kisiye-davetiye-gonderildi-1107984200.html

AK Parti 25. Yıl Özel Mitingi: Ankara'da hazırlıklar tamamlandı, 100 bin kişiye davetiye gönderildi

AK Parti 25. Yıl Özel Mitingi: Ankara'da hazırlıklar tamamlandı, 100 bin kişiye davetiye gönderildi

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin 25'inci yıl mitingi yarın Ankara'da gerçekleşecek. Büyük katılımla gerçekleşmesi beklenen mitinge 100 bin kişi davet edildi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

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emine erdoğan

recep tayyip erdoğan

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AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yarın özel bir miting yapılacak.“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla gerçekleşecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü mitingine ilişkin açıklama yaptı.Acar, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda, yarın gerçekleştirilecek mitingle ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 25'inci yıl kutlamalarını milletle birlikte yapacaklarını söyleyen Acar, şöyle devam etti:100 bin davetli olacakMitinge çok büyük bir katılımın olacağını öngördüklerini dile getiren Acar, programa tüm halkın davetli olduğunu söyledi.Genel Sekreterlik tarafından herkesin davet edildiğini aktaran Acar, "Kıymetli çınarlarımız, kurucularımızdan gelebilenler burada olacaklar. Eskiden bakanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı yapan, halihazırdaki görevde olan insanlar dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişilik bir davet çıkardık. Dolayısıyla bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak." dedi.Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mitingde 2001'de doğmuş ve yarın doğum günü olan yaklaşık 25 gençle birlikte oturacağını açıkladı.

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ak parti, ankara, emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı