https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/turk-bayragini-cakmakla-yakan-kadin-yakalandi-1107950229.html

Türk bayrağını çakmakla yakan kadın yakalandı

Türk bayrağını çakmakla yakan kadın yakalandı

Sputnik Türkiye

Muğla'da bir işletmenin önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla yaktığı tespit edilen bir kadın yakalandı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T15:41+0300

2026-08-12T15:41+0300

2026-08-12T15:41+0300

türki̇ye

muğla

türk bayrağı

bayrak yakma

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Muğla Menteşe'de bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgedeki kamera görüntüleri incelendiğinde ise yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edildi. Polis, bayrağa zarar veren kişinin Ayşe A. (31) olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü. Çirkin saldırıyı kınıyoruzMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/19-mayis-coskusu-denize-tasti-138-metrekarelik-turk-bayragi-acildi-1105863078.html

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muğla, türk bayrağı, bayrak yakma