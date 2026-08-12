https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/suriye-kolombiyanin-golan-tepeleri-kararini-kinadi-1107948209.html
Suriye, BM'ye Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ni protesto edip kınayan bir mektup gönderdi
Suriye, BM'ye Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ni protesto edip kınayan bir mektup gönderdi
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupla Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımasını protesto ederek bir kez daha kınadı.
2026-08-12T15:12+0300
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Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Şam yönetimi, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup gönderdi.Suriye hükümetinin Kolombiya'nın kararını kınayarak söz konusu tanımayı "kesinlikle reddettiği" kaydedildi.Ayrıca haberde, Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal altında tutulduğu ve bölge üzerindeki egemenlik iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini tanıdığı" yönündeki kararının kınandığını bildirerek, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullanmıştı. Ne olmuştu? Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.Kolombiya’da 7 Ağustos 2026 itibarıyla Gustavo Petro dönemi resmen sona erdi ve Abelardo de la Espriella ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran 2026'da yapılan seçimlerin ikinci turunda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek seçimlerin iptali talebiyle yargıya başvurdu.Petro, 7 Ağustos'taki devir teslim töreni öncesinde cumhurbaşkanlığı sarayı Casa de Narino'yu "beyazlar içinde" terk etti ve törenle resmi bir devir gerçekleştirmedi.De la Espriella, Petro döneminde askıya alınan İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden düzeltme sözü vermişti. Petro ise bu duruma sert tepki göstererek, "Gazze'de 22 bin bebeği füzelerle katleden bir hükümetle ilişki kurmak ulusal onurumuza hakarettir, faşizmdir" eleştirisinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/bm-genel-sekreteri-guterresten-golan-tepeleri-aciklamasi-suriye-topragidir-1107544555.html
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suriye, golan tepeleri, kolombiya, i̇srail, haberler
Suriye, BM'ye Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ni protesto edip kınayan bir mektup gönderdi
15:12 12.08.2026 (güncellendi: 15:20 12.08.2026)
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupla Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımasını protesto ederek bir kez daha kınadı.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Şam yönetimi, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup gönderdi.
Mektupta Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki sözde "İsrail egemenliğini" tanıması protesto edilerek, kınandı.
Suriye hükümetinin Kolombiya'nın kararını kınayarak söz konusu tanımayı "kesinlikle reddettiği" kaydedildi.
Ayrıca haberde, Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal altında tutulduğu ve bölge üzerindeki egemenlik iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini tanıdığı" yönündeki kararının kınandığını bildirerek, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.
Kolombiya’da 7 Ağustos 2026 itibarıyla Gustavo Petro dönemi resmen sona erdi ve Abelardo de la Espriella ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran 2026'da yapılan seçimlerin ikinci turunda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek seçimlerin iptali talebiyle yargıya başvurdu.
Petro, 7 Ağustos'taki devir teslim töreni öncesinde cumhurbaşkanlığı sarayı Casa de Narino'yu "beyazlar içinde" terk etti ve törenle resmi bir devir gerçekleştirmedi.
De la Espriella, Petro döneminde askıya alınan İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden düzeltme sözü vermişti. Petro ise bu duruma sert tepki göstererek, "Gazze'de 22 bin bebeği füzelerle katleden bir hükümetle ilişki kurmak ulusal onurumuza hakarettir, faşizmdir" eleştirisinde bulunmuştu.