“Rusya’nın ticaret gemileri için misilleme yapması meşrudur”
bölgenin kalbi
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Rusya Lideri Vladimir Putin, ticaret gemilerinin Batılı ülkeler tarafından hedef alınması durumunda karşılık vereceklerini söyledi. Putin’in açıklamalarını Radyo Sputnik’e değerlendiren uzmanlar, bu hamlenin uluslararası dengelerde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini ve Rusya’nın misilleme yapmasının meşru olduğunu belirtti.
Avrupa’nın Rus ticaret gemilerine yönelik baskısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ülkelerinin Rus ticari gemilerine el koymaya başlaması halinde Moskova’nın aynı yöntemle karşılık vereceğini açıkladı.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Putin’in açıklamalarını değerlendirdi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koymalarını "korsanlık" olarak nitelendirmesinin uluslararası dengelerde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini söyledi. Tercan, Moskova'nın bundan sonraki süreçte karşılık verebileceğini ve Ukrayna sahasında daha sert adımlar atabileceğini ifade etti.
"Uluslararası hukuk sessiz kalıyor"
Tercan, Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine yönelik uygulamalarının yeni bir sürecin kapısını araladığını belirterek şunları söyledi:
"Siz bir ülkenin ticaret gemisini korsan olarak addediyorsunuz ve ona el koyuyorsunuz. Uluslararası hukuk ise Ukrayna krizi nedeniyle buna sessiz kalıyor. Aynı uygulama başka ülkelere yapılmıyor. Örneğin Venezuela konusunda benzer bir tavır sergilenmedi. Bu nedenle aslında yeni bir kapı açılıyor."
"Ortadoğu'da yeni bir denklem oluşuyor"
Bölgedeki son gelişmelerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade eden Tercan, İran'ın tutumuna şu sözlerle dikkat çekti:
"Mekke Anlaşması'nın ardından Putin'in açıklamaları, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve İran'ın artık pasif pozisyondan çıkması yeni bir denklemin oluştuğunu gösteriyor. İran, kendisine tanınan 60 günlük süreyi ve sunulan yaklaşık 300 milyar dolarlık kredi ile yaptırım kolaylıklarını kabul etmedi."
"ABD, batı ile ortak politikaları nedeniyle Rusya’yla ilişkilerde geri adım attı"
ABD'deki seçim sürecinin de gelişmeleri etkileyebileceğini belirten Tercan, Donald Trump'ın geçmişte Rusya ile daha farklı bir ilişki kurmayı hedeflediğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Amerika Birleşik Devletleri seçim sürecine giriyor. Donald Trump'ın eli sıkışık ve Ortadoğu'da barış istiyor. Putin için daha önce 'Ticaret yapabiliriz, görüşmeye açığız, arkadaşımdır' ifadelerini kullanmıştı. Ancak Batı ile ABD'nin ortak politikaları nedeniyle bazı konularda geri adım atmak zorunda kaldı."
"Rusya daha sert karşılık verebilir"
Rusya'nın ticaret gemilerine yönelik uygulamalara karşı misilleme yapmasının beklendiğini ifade eden Tercan, bunun Ukrayna sahasına da yansıyabileceğini söyledi.
Tercan şöyle konuştu:
"Rusya'nın karşı atağa geçmesi beklenebilir. Rus limanlarında Batılı ülkelere ait gemiler bulunuyor. Bundan sonra onlara yönelik operasyonlar yapılmasını bekleyebiliriz. Aynı şekilde Putin'in Ukrayna konusunda da daha agresif adımlar atması olası görünüyor. Çünkü zarar gören kendi ticaret gemileri."
"Rusya emperyalizm için ana tehdittir"
Batı merkezli küresel sistemin korunması adına Rusya gibi ülkelerin hedef alındığını belirten Gazeteci ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise şunları söyledi:
"Küresel sistem tamamen Batı merkezli bir ticaret sistemi üzerine kurulu. Amerikan ordusunun dünyadaki hareketliliği bununla bağlantılı. Batı Avrupa ülkelerinin pozisyonları da bu sistemi korumaya yönelik. Burada tehdit olarak gördükleri ülkelere her türlü saldırıyı yapıyorlar. Rusya emperyalizm için ana tehdittir. Çünkü emperyalizmi ortadan kaldırmaya yönelik bir mücadelesi vardır. Türkiye de birileri beğenir ya da beğenmez emperyalizm için bir tehdittir. Çin ve İran da böyledir. İlerleyen dönemde Pakistan da bu ülkeler arasına katılabilir. Yıllarca Rusya 'Ukrayna üzerinden üzerime gelmeyin' dedi. Ama propaganda aygıtları devreye sokuldu. 'Ukrayna bağımsız bir ülkedir' söylemi öne çıkarıldı. Oysa herkes bu hamlelerin Rusya'yı hedef aldığını biliyor."
"Rusya'nın karşılık vermesi doğaldır"
Rusya'nın ticaret gemilerine yönelik uygulamalara aynı şekilde karşılık vermesinin doğal olduğunu belirten Bozkurt, Türkiye'nin de benzer bir durumda aynı refleksi göstereceğini söyledi.
Bozkurt şöyle konuştu:
"Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Rusya'nın bunlara gereken yanıtı vermesi kadar doğal bir şey yoktur. Biz de aynı şeyi yaşasak aynısını yaparız. S-400 aldığımız için yaptırımlara maruz kaldık. Bu nedenle Rusya'nın her türlü müdahalesini meşru olarak görürüm. Türkiye'nin burada taraf olmasına gerek yok ve olacağını da düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya'nın meşru taleplerini her zaman dikkate aldığını düşünüyorum. Bu açıdan Vladimir Putin'in açıklaması önemlidir."