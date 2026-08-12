https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusyanin-ticaret-gemileri-icin-misilleme-yapmasi-mesrudur-1107959916.html

“Rusya’nın ticaret gemileri için misilleme yapması meşrudur”

“Rusya’nın ticaret gemileri için misilleme yapması meşrudur”

Sputnik Türkiye

Rusya Lideri Vladimir Putin, ticaret gemilerinin Batılı ülkeler tarafından hedef alınması durumunda karşılık vereceklerini söyledi. Putin’in açıklamalarını... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T20:42+0300

2026-08-12T20:42+0300

2026-08-12T20:42+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

vladimir putin

rusya

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Avrupa’nın Rus ticaret gemilerine yönelik baskısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ülkelerinin Rus ticari gemilerine el koymaya başlaması halinde Moskova’nın aynı yöntemle karşılık vereceğini açıkladı.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Putin’in açıklamalarını değerlendirdi.Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koymalarını "korsanlık" olarak nitelendirmesinin uluslararası dengelerde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini söyledi. Tercan, Moskova'nın bundan sonraki süreçte karşılık verebileceğini ve Ukrayna sahasında daha sert adımlar atabileceğini ifade etti."Uluslararası hukuk sessiz kalıyor"Tercan, Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine yönelik uygulamalarının yeni bir sürecin kapısını araladığını belirterek şunları söyledi:"Ortadoğu'da yeni bir denklem oluşuyor"Bölgedeki son gelişmelerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade eden Tercan, İran'ın tutumuna şu sözlerle dikkat çekti:"ABD, batı ile ortak politikaları nedeniyle Rusya’yla ilişkilerde geri adım attı"ABD'deki seçim sürecinin de gelişmeleri etkileyebileceğini belirten Tercan, Donald Trump'ın geçmişte Rusya ile daha farklı bir ilişki kurmayı hedeflediğini vurgulayarak şunları söyledi:"Rusya daha sert karşılık verebilir"Rusya'nın ticaret gemilerine yönelik uygulamalara karşı misilleme yapmasının beklendiğini ifade eden Tercan, bunun Ukrayna sahasına da yansıyabileceğini söyledi.Tercan şöyle konuştu:"Rusya emperyalizm için ana tehdittir"Batı merkezli küresel sistemin korunması adına Rusya gibi ülkelerin hedef alındığını belirten Gazeteci ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise şunları söyledi:"Rusya'nın karşılık vermesi doğaldır"Rusya'nın ticaret gemilerine yönelik uygulamalara aynı şekilde karşılık vermesinin doğal olduğunu belirten Bozkurt, Türkiye'nin de benzer bir durumda aynı refleksi göstereceğini söyledi.Bozkurt şöyle konuştu:

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, vladimir putin, rusya, donald trump