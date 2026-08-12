Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi: ‘Türkiye birincisi kontenjan dışına atılabiliyor’
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi oldu. Çelebi, mülakat nedeniyle atama hakkını kaybeden öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan son toplantıda gündeme gelen PİKTES formülünü anlattı.
Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi, 2023 yılında 1611, 2024 yılında ise 50 öğretmenin mülakat sürecinde mağdur edildiğini belirterek, komisyonların verdiği puanlar nedeniyle bazı öğretmenlerin kontenjan dışında bırakıldığını söyledi.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Çelebi, yaşadıkları mağduriyeti yargıya taşıdıklarını ancak davalardan sonuç alamadıklarını, yıllar süren mücadelenin ardından kazanım elde ettiklerini ifade etti.
Çelebi, son toplantıda PİKTES öğretmenleriyle ilgili bir formülün gündeme geldiğini belirterek, 2010’lu yıllardan bu yana kadroya geçmeyi bekleyen PİKTES öğretmenleriyle mülakat mağdurlarının durumuna ilişkin resmi ve detaylı açıklama yapılmasını beklediklerini söyledi.
Çelebi, şöyle konuştu:
“2023 yılında 1611 öğretmen arkadaşımız mağduriyet yaşadı. Ben de bir yıl sonra, yani 2024 yılında elenen 50 öğretmenden biri olarak mağduriyet yaşadım. Komisyon üyeleri kontenjan içindeki çoğu kişiye eksi 2 ile eksi 4 aralığında bir puan öngörüp bizleri kontenjan dışına attılar. Biz daha sonrasında bu olayı yargı yoluyla kazanmak istedik. Yargı yoluyla kazanmak istediğimiz sırada hepimiz mahkemelerden red yedik. Daha sonra istinafa taşıdık. Daha sonra Danıştay’a taşıyanlar bile oldu. Sendikamızda biz birleştiğimiz zaman topyekun bir mücadele daha çabuk, daha güzel bir başarı elde getirir mantığıyla biz o şekilde birleştik kendileriyle. Sağ olsunlar Özel Öğretmenler Sendikası hiçbir zaman kapılarını bize kapatmadı. Gerek maddi gerek manevi gerek mücadele alanında gösterdikleri direnişle topyekun mücadelenin ne kadar güzel bir timsali olduğunu beraber Türkiye’de gösterdik. PİKTES şu Türkiye’de eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik bir proje. PİKTES öğretmenleri yıllar öncesinden kadroya geçirilme gibi bir sözleri vardı bakanlığın. Daha sonrasında olaylar ardı ardına gelince onların da kadroya geçilme gibi bir durumu olmadı. Şimdi bu başlık altında çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü resmi bir kanattan çok detaylı açıklamalar gelmedi.”
“Resmi kanattan açıklama bekliyoruz”
1611 mülakat mağduru öğretmenin PİKTES öğretmenleriyle birlikte kadroya alınacağı yönündeki bilginin kendilerine sendika temsilcileri tarafından aktarıldığını belirten Çelebi, ancak kapsam ve detayların henüz netleşmediğini söyledi.
Çelebi, şöyle konuştu:
“Bu bilginin bu şekilde olduğunu Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali kendisi bizzat bize söyledi ve bununla beraber Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da o şekilde bize iletti. Ama içeriğin daha fazla detayını bakanlık tarafından bekliyoruz. Çünkü bunun kapsamı nasıl olacak? Şimdi mağduriyet içerisinde birçok mağduriyet var. Kimleri kapsayacak? Çünkü bir de 1611 öğretmen diyoruz ama şu an 1611 öğretmen yok. Çünkü bazıları atandılar, bazıları başka mesleklere yöneldiler. O yüzden bunun kapsamı, içeriği, detayları PİKTES öğretmenleriyle beraber olacaksak bu nasıl olacak? Biz de mi PİKTES öğretmenleri sayılacağız, bunun çok fazla detayına hakim değiliz. O yüzden resmi kanattan açıklama bekliyoruz”
“Türkiye birincisi kontenjan dışına atılabiliyor”
Mülakat nedeniyle elenen öğretmenlerin yerine kimlerin atandığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelebi, kontenjan dışında bulunan bazı öğretmenlerin mülakat puanlarıyla kontenjan içine alındığını söyledi.
Çelebi, “Bizim yerimize kontenjan dışında olup kontenjan içine alınan insanlar atandılar. Şöyle düşünün; bir kuruma on kişi alıyorsunuz ve siz o kurumun kapısındasınız. Sizi kapı dışarı ediyorlar ama o kurumun dolması gerekiyor. Ne yapıyorlar? Dışarıdan birini alıyorlar. Bin kişi alınıyorsa mülakata üç bin kişi çağrılır. Üç bininci adam da mülakata geliyor, Türkiye birincisi adam da mülakata geliyor. Ama Türkiye birincisi adam kontenjan dışına atılabiliyor. Ve onun yerine üç bininci adamı kontenjan içine alıp atabiliyorlar” diye konuştu.
“Mülakat sonrası elenmenin acısını anlatamam”
Kendisinin de yüksek bir sınav derecesi elde ettikten sonra mülakatta elendiğini belirten Çelebi, yaşadığı sürecin psikolojik olarak ağır olduğunu ifade etti.
Çelebi, sözlerini şöyle noktaladı:
“Kesin olarak atandım diye bir sürü hediyeler geldi ve uyanıp uyandığınızda elendiğinizi görüyorsunuz. Bunu ne kendinize açıklayabiliyorsunuz ne ailenize açıklayabiliyorsunuz ne arkadaşlarınıza açıklayabiliyorsunuz. Ben niye elendim? Benim eksiğim neydi ki ben elendim? Herhangi bir sıkıntım mı vardı? Mülakata girdiğimde elbisem mi beğenilmedi, tipim mi beğenilmedi? Konuşma tarzımın beğenilmediği, bilgi yönünden bir eksikliğim mi vardı diye sürekli bir şüphe halinde, sürekli bir üzüntü halinde geçiriyordunuz. İnşallah bundan sonraki süreçte hiçbir mağduriyet yaşanmaz. İyi ki özel öğretmenler sendikamız var. İyi ki öğretmenlerle beraber mücadele ettik. İnşallah onlar da en kısa zamanda taban maaş haklarını alır. Çifte mutluluk yaşarız hep beraber.”