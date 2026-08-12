https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/mulakat-magduru-ogretmen-emrullah-celebi-turkiye-birincisi-kontenjan-disina-atilabiliyor-1107936096.html

Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi: ‘Türkiye birincisi kontenjan dışına atılabiliyor’

Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi: ‘Türkiye birincisi kontenjan dışına atılabiliyor’

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi oldu. Çelebi, mülakat nedeniyle... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T10:25+0300

2026-08-12T10:25+0300

2026-08-12T10:25+0300

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yeri ve zamanı

mülakat mağduru öğretmenler

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Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi, 2023 yılında 1611, 2024 yılında ise 50 öğretmenin mülakat sürecinde mağdur edildiğini belirterek, komisyonların verdiği puanlar nedeniyle bazı öğretmenlerin kontenjan dışında bırakıldığını söyledi.Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Çelebi, yaşadıkları mağduriyeti yargıya taşıdıklarını ancak davalardan sonuç alamadıklarını, yıllar süren mücadelenin ardından kazanım elde ettiklerini ifade etti.Çelebi, son toplantıda PİKTES öğretmenleriyle ilgili bir formülün gündeme geldiğini belirterek, 2010’lu yıllardan bu yana kadroya geçmeyi bekleyen PİKTES öğretmenleriyle mülakat mağdurlarının durumuna ilişkin resmi ve detaylı açıklama yapılmasını beklediklerini söyledi.Çelebi, şöyle konuştu:“Resmi kanattan açıklama bekliyoruz”1611 mülakat mağduru öğretmenin PİKTES öğretmenleriyle birlikte kadroya alınacağı yönündeki bilginin kendilerine sendika temsilcileri tarafından aktarıldığını belirten Çelebi, ancak kapsam ve detayların henüz netleşmediğini söyledi.Çelebi, şöyle konuştu:“Türkiye birincisi kontenjan dışına atılabiliyor”Mülakat nedeniyle elenen öğretmenlerin yerine kimlerin atandığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelebi, kontenjan dışında bulunan bazı öğretmenlerin mülakat puanlarıyla kontenjan içine alındığını söyledi.Çelebi, “Bizim yerimize kontenjan dışında olup kontenjan içine alınan insanlar atandılar. Şöyle düşünün; bir kuruma on kişi alıyorsunuz ve siz o kurumun kapısındasınız. Sizi kapı dışarı ediyorlar ama o kurumun dolması gerekiyor. Ne yapıyorlar? Dışarıdan birini alıyorlar. Bin kişi alınıyorsa mülakata üç bin kişi çağrılır. Üç bininci adam da mülakata geliyor, Türkiye birincisi adam da mülakata geliyor. Ama Türkiye birincisi adam kontenjan dışına atılabiliyor. Ve onun yerine üç bininci adamı kontenjan içine alıp atabiliyorlar” diye konuştu.“Mülakat sonrası elenmenin acısını anlatamam”Kendisinin de yüksek bir sınav derecesi elde ettikten sonra mülakatta elendiğini belirten Çelebi, yaşadığı sürecin psikolojik olarak ağır olduğunu ifade etti.Çelebi, sözlerini şöyle noktaladı:

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2026

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