https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/muge-dayankac-egitimde-sarfiyat-nasil-sorusuyla-basliyor-1107948027.html
Müge Dayankaç: Eğitimde sarfiyat ‘Nasıl?’ sorusuyla başlıyor
Müge Dayankaç: Eğitimde sarfiyat ‘Nasıl?’ sorusuyla başlıyor
Sputnik Türkiye
TÜKONFED Eğitim Uzmanı Müge Dayankaç, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda eğitimde bilinçsiz tüketim ve sarfiyatla ilgili açıklamalar yaptı. Dayankaç, “Sarfiyat... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T15:09+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan’ın bugünkü konuğu Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Eğitim Uzmanı Müge Dayankaç oldu. Eğitimde bilinsiz tüketim ve sarfiyatlarla ligili konuşan Dayankaç, eğitime harcanan paranın büyüklüğüne işaret ederek “Kitap, yol, yeme-içme ve dershane gibi masraflar var. Öğrencilerin çok büyük bir zamanı eğitimle geçiyor ve çok genç yaşta hayata atılıyorlar. Tüketim belli bir ekonomiye bağlanmış durumda. Bu yüzden bunun faydaya dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.“Öğrenciler ne öğrendiğini bilmiyor”Eğitim sürecine ‘Ne, neden, nasıl ve nerede?’ soruları ile başlamak gerektiğini belirten Dayankaç, “Bir çocuk kendisine ‘Neden öğreniyorum?’ diye sorarsa motive olur. Gençler değil veliler eğitim öğretimin içinde ve bu yanlış. Çocuklar olayın çok dışında kalıyor. Ne öğrendiklerini keşfetmeleri de gerekiyor. Gençler ne öğrendiklerini bilmiyorlar. Kitap masrafları yapılıyor, özel dersler alınıyor ancak öğrenciler ne öğrendiğini bilmiyor” ifadelerini kullandı.‘Nasıl?’ sorusunun önemine işaret eden Dayankaç, şunları söyledi:Çok sayıda kitabın israf edildiğini kaydeden Dayankaç, “Çok ve bilinçsiz şekilde kitap alıyoruz. Okumak için alınan kitaplardan bahsetmiyorum elbette. Eğitime destek ve test kitapları orantısız şekilde satın alınıyor ve kağıt israfı yaşanıyor. Öğrencilerin kitaplıklarındaki yaprak testler ve birçok eğitime destek kitabı boş. Bir sonraki öğrenciye aktarımı yapılmalı. Dijitalden yararlanılmalı. Sene başında alınan destek ve kaynak kitaplarının doğru tercih edilmesi ve doğru tüketilmesi gerekiyor. Bir sonraki öğrenciye de aktarılması lazım. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin güzel çalışmaları oluyor ve bunlar paylaşılıyor. Ekonomik sıkıntılardan ötürü çok fazla kaynağa erişemeyenler var. Onlar il ve ilçe milli eğitimlerinin ölçme değerlendirme paylaşımlarını kullanabilirler” diye konuştu.
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed
Müge Dayankaç: Eğitimde sarfiyat ‘Nasıl?’ sorusuyla başlıyor
TÜKONFED Eğitim Uzmanı Müge Dayankaç, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda eğitimde bilinçsiz tüketim ve sarfiyatla ilgili açıklamalar yaptı. Dayankaç, “Sarfiyat ‘Nasıl?’ sorusuyla başlıyor. Bir sürü materyal var ancak sonuç yok” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan’ın bugünkü konuğu Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Eğitim Uzmanı Müge Dayankaç oldu.
Eğitimde bilinsiz tüketim ve sarfiyatlarla ligili konuşan Dayankaç, eğitime harcanan paranın büyüklüğüne işaret ederek “Kitap, yol, yeme-içme ve dershane gibi masraflar var. Öğrencilerin çok büyük bir zamanı eğitimle geçiyor ve çok genç yaşta hayata atılıyorlar. Tüketim belli bir ekonomiye bağlanmış durumda. Bu yüzden bunun faydaya dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.
“Öğrenciler ne öğrendiğini bilmiyor”
Eğitim sürecine ‘Ne, neden, nasıl ve nerede?’ soruları ile başlamak gerektiğini belirten Dayankaç, “Bir çocuk kendisine ‘Neden öğreniyorum?’ diye sorarsa motive olur. Gençler değil veliler eğitim öğretimin içinde ve bu yanlış. Çocuklar olayın çok dışında kalıyor. Ne öğrendiklerini keşfetmeleri de gerekiyor. Gençler ne öğrendiklerini bilmiyorlar. Kitap masrafları yapılıyor, özel dersler alınıyor ancak öğrenciler ne öğrendiğini bilmiyor” ifadelerini kullandı.
‘Nasıl?’ sorusunun önemine işaret eden Dayankaç, şunları söyledi:
“Sarfiyatın başladığı kısım ise ‘Nasıl?’ kısmı. ‘Ben bu çocuğa nasıl öğretebilirim?’ sorusu sorulmalı. Bir sürü materyal var ancak sonuç yok. ‘Nasıl?’ sorusu ilk sırada olduğu sürece eğitim sarfiyatı durdurulamaz. Özel dersler alınacak ve paralar harcanacak örneğin. Materyal satın almaya çalıştığımız sürece sarfiyatın önüne geçemeyiz. Eğitim-öğretimin içerisine öğrencinin dahil olması, materyallerin ikinci sıraya çekilmesi gerekiyor”
Çok sayıda kitabın israf edildiğini kaydeden Dayankaç, “Çok ve bilinçsiz şekilde kitap alıyoruz. Okumak için alınan kitaplardan bahsetmiyorum elbette. Eğitime destek ve test kitapları orantısız şekilde satın alınıyor ve kağıt israfı yaşanıyor. Öğrencilerin kitaplıklarındaki yaprak testler ve birçok eğitime destek kitabı boş. Bir sonraki öğrenciye aktarımı yapılmalı. Dijitalden yararlanılmalı. Sene başında alınan destek ve kaynak kitaplarının doğru tercih edilmesi ve doğru tüketilmesi gerekiyor. Bir sonraki öğrenciye de aktarılması lazım. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin güzel çalışmaları oluyor ve bunlar paylaşılıyor. Ekonomik sıkıntılardan ötürü çok fazla kaynağa erişemeyenler var. Onlar il ve ilçe milli eğitimlerinin ölçme değerlendirme paylaşımlarını kullanabilirler” diye konuştu.