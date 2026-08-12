https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/disisleri-bakanligindan-kolombiyaya-golan-tepeleri-tepkisi-1107931503.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasına tepki göstererek İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimleri... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T00:12+0300
2026-08-12T00:12+0300
2026-08-12T00:12+0300
türki̇ye
dışişleri bakanlığı
türkiye
kolombiya
golan tepeleri
i̇srail
suriye
suriye devlet başkanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini tanıdığı' yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, "İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/bm-genel-sekreteri-guterresten-golan-tepeleri-aciklamasi-suriye-topragidir-1107544555.html
türki̇ye
kolombiya
golan tepeleri
i̇srail
suriye
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dışişleri bakanlığı, türkiye, kolombiya, golan tepeleri, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti
dışişleri bakanlığı, türkiye, kolombiya, golan tepeleri, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasına tepki göstererek İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimleri kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini tanıdığı' yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, "İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.