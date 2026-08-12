https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/disisleri-bakanligindan-kolombiyaya-golan-tepeleri-tepkisi-1107931503.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasına tepki göstererek İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimleri... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

dışişleri bakanlığı

türkiye

kolombiya

golan tepeleri

i̇srail

suriye

suriye devlet başkanlığı

suriye hükümeti

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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini tanıdığı' yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, "İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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türki̇ye

kolombiya

golan tepeleri

i̇srail

suriye

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dışişleri bakanlığı, türkiye, kolombiya, golan tepeleri, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti