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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasına tepki göstererek İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimleri... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini tanıdığı' yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, "İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/bm-genel-sekreteri-guterresten-golan-tepeleri-aciklamasi-suriye-topragidir-1107544555.html
türki̇ye
kolombiya
golan tepeleri
i̇srail
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dışişleri bakanlığı, türkiye, kolombiya, golan tepeleri, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti
dışişleri bakanlığı, türkiye, kolombiya, golan tepeleri, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi

00:12 12.08.2026
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasına tepki göstererek İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimleri kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini tanıdığı' yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, "İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkent Şam'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
POLİTİKA
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Golan Tepeleri açıklaması: 'Suriye toprağıdır'
25 Temmuz, 16:35
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